Хомчак дал распоряжения войскам после нападения боевиков

/ Фото: Минобороны Украины

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак заявил на брифинге, что Вооруженных силы держат под контролем ситуацию на Луганском направлении, где противник совершил попытку прорыва.

На вопрос журналиста "Сегодня" о том, какие будут дальнейшие действия украинского командования на этих участках фронта после попытки прорыва боевиков, генерал ответил: "Будут уверенные нормальные действия, у нас никаких проблем нет".

"Все команды отданы. Приняты все решения, адекватные, все усилено, все работает. Поэтому никаких переживаний в этом отношении нет. И разгонять "зраду", что началась какая-то непонятная война – это абсолютно не так", – подчеркнул Хомчак. В тренде Погода будет меняться каждый день: синоптики предупредили украинцев

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Хомчак рассказал подробности утреннего боя.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на эскалацию на Донбассе. По его словам, особого цинизма ситуации добавляет то, что наступление боевиков было совершено в пятую годовщину дебальцевской трагедии.

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