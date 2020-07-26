Хомчак о перемирии на Донбассе: ВСУ не поддаются на провокации

По его словам, ВСУ как никто понимают цену мира

Вооруженные силы Украины в случае нарушения договоренностей о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе готовы дать должный отпор противнику, но при этом не поддаются на провокации боевиков. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

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"Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры. При этом Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы", – сообщил он.

Хомчак отметил, что ВСУ "понимают цену мира, уже измеренного тысячами жизней, и делают все для его достижения".

"Призываю не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своих войск и своих защитников. Вооруженные силы Украины всегда будут преданы присяге украинскому народу, и надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира", – добавил главнокомандующий.

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Напомним, 22 июля состоялись очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау озвучила условия режима тишины.

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Кроме того, мы писали, что в связи с новым режимом тишины на Донбассе главари "народной милиции" так называемых ДНР и ЛНР отдали приказы боевикам о прекращении огня с полуночи 27 июля.

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