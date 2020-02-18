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Хомчак объяснил, зачем боевики пошли на штурм на Донбассе

18 февраля, 13:54

Игорь Серов

Противник устроил показуху, за что серьезно поплатился

/ Фото: Минобороны РФ

Для боевиков сегодняшнее наступление в районе Новотошковского было важно лишь в символическом плане по случаю пятой годовщины дебальцевской битвы, эта атака не меняет положения дел в тактическом плане. Об этом рассказал на брифинге начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, это не провокация, а символическая атака в пятую годовщину дебальцевской трагедии.

"Сегодня была не провокация. Сегодня пятая годовщина дебальцевских событий. И для противника, они это показывают, что это их была победа. И мы расцениваем это так, что они хотели эти наблюдательные посты захватить с целью показать своему населению, или перед кем они отчитываются, мол, "вот, мы захватили, продвинулись вперед". Это война, и те, кто там воюют, каждый метр для них дорог", – сказал Хомчак.

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Генерал подчеркнул, что в тактическом и оперативном плане данный бой ничего не меняет в общей обстановке, а вот для украинских военных каждый метр своей земли важен, поскольку за него проливалась кровь.

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Фото: PXhere

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Хомчак рассказал подробности утреннего боя.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на эскалацию на Донбассе. По его словам, особого цинизма ситуации добавляет то, что наступление боевиков было совершено в пятую годовщину дебальцевской трагедии.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

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Донбасс боевики Руслан Хомчак

Источник: Сегодня

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