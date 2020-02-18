Хомчак объяснил, зачем боевики пошли на штурм на Донбассе

/ Фото: Минобороны РФ

Для боевиков сегодняшнее наступление в районе Новотошковского было важно лишь в символическом плане по случаю пятой годовщины дебальцевской битвы, эта атака не меняет положения дел в тактическом плане. Об этом рассказал на брифинге начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, это не провокация, а символическая атака в пятую годовщину дебальцевской трагедии.

"Сегодня была не провокация. Сегодня пятая годовщина дебальцевских событий. И для противника, они это показывают, что это их была победа. И мы расцениваем это так, что они хотели эти наблюдательные посты захватить с целью показать своему населению, или перед кем они отчитываются, мол, "вот, мы захватили, продвинулись вперед". Это война, и те, кто там воюют, каждый метр для них дорог", – сказал Хомчак.

Читайте также: Хомчак дал распоряжения войскам после нападения боевиков

Генерал подчеркнул, что в тактическом и оперативном плане данный бой ничего не меняет в общей обстановке, а вот для украинских военных каждый метр своей земли важен, поскольку за него проливалась кровь.

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Хомчак рассказал подробности утреннего боя.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на эскалацию на Донбассе. По его словам, особого цинизма ситуации добавляет то, что наступление боевиков было совершено в пятую годовщину дебальцевской трагедии.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Реклама

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама