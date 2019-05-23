Хомчак рассказал, как будет проходить реформа Генштаба ВСУ

Работа со стратегическими советниками в Министерстве обороны и в Вооруженных силах уже организована

Руслан Хомчак и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Новоназначенный начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявляет, что реформирование Генштаба уже ведется и будет продолжаться на принципах, заложенных сотрудничеством с Североатлантическим Альянсом.

"Реформирование Генерального штаба уже началось. Оно началось с того момента, как Украина заявила, что она идет по курсу, направленному на запад, в европейское содружество, и с дальнейшим вступлением, возможно, в НАТО или с сотрудничеством с НАТО. Поэтому однозначно, что мы в том направлении будем работать", - сказал Хомчак журналистам в четверг.

"Работа со стратегическими советниками в Министерстве обороны, в Вооруженных силах организована, она идет, поэтому мы отклоняться от той работы не будем", – добавил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 21 мая назначил Хомчака начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ вместо занимавшего эту должность с июля 2014 года Виктора Муженко.

Хомчак – первый заместитель командующего Сухопутных войск Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг", участник боевых действий на Донбассе, в частности, событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе- сентябре 2014 года.

Напомним, после принятия присяги президента на церемонии инаугурации, которая состоялась в сессионном зале Верховной Рады 20 мая, президенту Украины Владимиру Зеленскому представили командующих ВСУ и руководителей силовых ведомств. Владимир Зеленский, согласно Конституции, принял командование Вооруженными силами Украины.

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