Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Хомчак рассказал, как будет проходить реформа Генштаба ВСУ

23 мая, 10:19

Работа со стратегическими советниками в Министерстве обороны и в Вооруженных силах уже организована

Руслан Хомчак и Владимир Зеленский
Руслан Хомчак и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Новоназначенный начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявляет, что реформирование Генштаба уже ведется и будет продолжаться на принципах, заложенных сотрудничеством с Североатлантическим Альянсом.

"Реформирование Генерального штаба уже началось. Оно началось с того момента, как Украина заявила, что она идет по курсу, направленному на запад, в европейское содружество, и с дальнейшим вступлением, возможно, в НАТО или с сотрудничеством с НАТО. Поэтому однозначно, что мы в том направлении будем работать", - сказал Хомчак журналистам в четверг.

"Работа со стратегическими советниками в Министерстве обороны, в Вооруженных силах организована, она идет, поэтому мы отклоняться от той работы не будем", – добавил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 21 мая назначил Хомчака начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ вместо занимавшего эту должность с июля 2014 года Виктора Муженко.

Хомчак – первый заместитель командующего Сухопутных войск Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг", участник боевых действий на Донбассе, в частности, событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе- сентябре 2014 года.


Напомним, после принятия присяги президента на церемонии инаугурации, которая состоялась в сессионном зале Верховной Рады 20 мая, президенту Украины Владимиру Зеленскому представили командующих ВСУ и руководителей силовых ведомств. Владимир Зеленский, согласно Конституции, принял командование Вооруженными силами Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НАТО, реформа, ВСУ, генштаб, хомчак

Вы сейчас просматриваете новость " Хомчак рассказал, как будет проходить реформа Генштаба ВСУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация на Донбассе: боевики устроили пять обстрелов и получили жесткий ответ

Сегодня, 07:31

В результате вражеских обстрелов один боец ВСУ получил ранения

В Николаеве на территорию арсенала бросили дымовую шашку

Сегодня, 01:57

Мужчину, который бросил дымовую шашку, задержали

Главком НАТО объяснил, как США будут поддерживать Украину

Вчера, 21:16

В НАТО приветствуют приверженность украинского руководства реформированию Вооруженных сил

Боевики дважды атаковали ВСУ на Донбассе: ранен солдат

Вчера, 19:26

С утра позиции украинских военных были атакованы под Марьинкой и Попасной

Как бойцы под Донецком держат оккупантов "в тонусе", видео

Вчера, 11:56

Как только наши армейцы замечают движение на стороне противника – открывают огонь

В Раде закон о выборах, отставка Гройсмана, а новый глава Генштаба представит Украину в НАТО: топ-темы дня

Вчера, 11:51

В среду, 22 мая, внимание мировой и украинской прессы будет приковано сразу к нескольким важным событиям

Тарифы на газ: Что сказал представитель Зеленского в Кабмине

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Лишняя вода: 9 продуктов, которые снимают отеки

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Сегодня, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Уловка, которой умная женщина привязывает к себе мужчину

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь