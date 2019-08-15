"Хорошие поступки делают мир лучше", – переселенка из Первомайска о победе в конкурсе "Карта добрых дел"

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова продолжает подводить итоги конкурса "Карта добрых дел", который призывает людей делать добро. Это игра, для участия в которой необходимо совершать добрые поступки и не стесняться рассказывать о них всему миру.

Очередной победительницей конкурса стала Катя Нехорошева, уроженка Первомайска Луганской области. После начала конфликта на Донбассе семья девочки переехала в Северодонецк.

"Это случилось после обстрела нашего квартала. В квартире повыбивало стекла, дочка кричала от страха. После этого Катя стала бояться любого шороха. А громкий звук, например, салют, мог вообще вызвать у нее истерику", – рассказывает Виктория Викторовна, мама Кати.

Чтобы помочь ребенку побороть страхи, Виктория Нехорошева обратилась в Фонд Рината Ахметова. Так Катя стала участницей проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето", в рамках которого работала с психологами, отдыхала и общалась с другими детьми из "серой зоны". Там же, в санатории "Перлина Донеччини", девочка узнала о конкурсе "Карта добрых дел" Фонда Рината Ахметова.

"Это было интересно! Мы с подругами соревновались – кто быстрее выполнит все задания из карты. Это было очень азартно. Сделать все добрые дела, которые есть в карте, в лагере мы не успели. Я привезла свою "Карту добрых дел" в Северодонецк и уже здесь выполнила все задания. Сделала 22 добрых дела меньше чем за месяц и выиграла конкурс! За это время я заметила, что хорошие поступки делают мир лучше", – сказала девочка.

За свою доброту Катя Нехорошева получила призы от Фонда Рината Ахметова: блокнот, ручку, браслет, селфи-палку и портативную аудиоколонку.

Мама победительницы поблагодарила Фонд за такой хороший конкурс и за проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето":

"Это действительно полезный и важный проект. Дочь победила не только в конкурсе. Из санатория она тоже вернулась победительницей – она победила там свои страхи. Недавно она впервые за долгое время пошла смотреть фейерверк, и ей не было страшно".

Как появилась "Карта добрых дел"

Во время общения с ребятами из детских домов семейного типа (ДДСТ) психологи Фонда предложили нарисовать на ватмане их представление о том, как выглядит добро в повседневной жизни. Потом – совершить в реальности все то, что они нарисовали: накормить бездомную собаку, подобрать мусор с тротуара, подарить воздушный шарик незнакомому ребенку на улице... Идеи детей были объединены в "Карту добрых дел". Чтобы каждый мог взять ее в руки и найти свой путь к добру.

Как принять участие в конкурсе

Ты помогаешь людям и хочешь сделать мир вокруг себя лучше и добрее? Покажи другим, что это делать просто! Фонд Рината Ахметова продолжает конкурс #МояКартаДобрыхДел.

Делай добрые дела и получай призы, главный из которых – блютуз-колонка.

Шаг 1. Поделись конкурсной публикацией с друзьями.

Шаг 2. Сделай доброе дело. Например, обними близкого человека и скажи, что ты его любишь. Или похвали друга. Сними это на фото или видео. Размести на своей странице с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова.

Шаг 3. Получи от нас "Карту добрых дел", в которой ты сможешь отмечать свои добрые дела.

Шаг 4. Сделай 10 хороших поступков, опубликуй их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова. И первые призы (блокнот, ручка и браслет на котором написано "Я делаю добрые дела") уже ждут тебя!

Шаг 5. Сделай еще 5 добрых дел, опубликуй их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова. И получай приз – селфи-палку.

Шаг 6. Для самых азартных участников! Суперприз конкурса – блютуз-колонку, получит тот, кто сделает 22 добрых дела, указанных на "Карте добрых дел"! Не забывай ставить хештеги в своих публикациях!

Стать участником конкурса может каждый!

Давайте делать добро вместе!

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