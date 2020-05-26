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Хорошо, но плохо: доктор Комаровский назвал недостатки карантина

26 мая, 19:25

Станислав Кожемякин

Врач и телеведущий сказал, как жесткий карантин вредит людям

Жесткие карантинные меры, хоть и сдерживают распространение эпидемии коронавируса в Украине, но имеют несколько негативных эффектов.

О них на своем YouTube-канале рассказал известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

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Во-первых, он считает, что, чем дольше будут длиться коронавирусные ограничения, тем дольше у украинцев будет вырабатываться коллективный иммунитет. Чтобы вирус прекратил распространение, необходимо, чтобы иммунитет выработался у 60-70% населения.

Комаровский уверен, что иммунитет все равно выработается, но, чем интенсивнее станут "закручивать гайки", тем дольше это будет происходить

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Кроме того, по словам доктора, во многих странах начали переносить плановые операции и сбои в вакцинации детей по всему миру, что, в свою очередь, может привести к вспышкам других эпидемий – коклюша, дифтерии и кори.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, как коллективный иммунитет поможет в борьбе с коронавирусом. При этом он обратил внимание и на домашних питомцев, которые также могут подхватывать инфекцию, поэтому формировать коллективный иммунитет важно у кошек и собак в том числе.

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Также смотрите, какие критерии, по мнению доктора, необходимы для отмены карантина в стране:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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эпидемия карантин иммунитет Евгений Комаровский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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