Хотел помочь захватить Украину: на Донбассе задержан пособник спецслужб России
После нападения России на Украину задержанный пособник рассчитывал на высокую должность в новой оккупационной «администрации»
В районе операции Объединенных сил был задержан руководитель антисемитской организации, которая занималась дестабилизацией ситуации в регионе в угоду России. Об этом сообщает штаб ООС.
Отмечается, что силовики прекратили противоправную деятельность организации, которая на протяжении последних лет системно действовала в направлении дестабилизации ситуации в регионе на этнической почве.
"Задержанный поддерживал отношения с пророссийскими политическими структурами и получал от них финансирование. Свои действия он также координировал с неустановленными представителями спецслужб РФ (с дислокацией в АР Крым). Планировал в случае военного вторжения (России) непосредственно способствовать военизированным структурам страны-агрессора в захвате территории Украины. В дальнейшем рассчитывал возглавить руководящую должность в новых органах оккупационной власти", – говорится в сообщении военных.
Напомним, перед Новым годом СБУ провела брифинг, на котором представитель спецслужбы рассказал о деятельности российских спецслужб в Украине. Стало известно, что в Украине разоблачили агентов ГРУ в 11 областях. Агентурно-боевые группы занимались подрывами, политическими убийствами и похищением людей.
Кроме того, в СБУ назвали количество пойманных в 2018 году шпионов и террористов. За год военная контрразведка СБУ выявила 152 боевика.
Вы сейчас просматриваете новость " Хотел помочь захватить Украину: на Донбассе задержан пособник спецслужб России". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Представлялся сотрудником СБУ: на Прикарпатье разоблачили мошенника
У преступника изъяли пистолет Макарова, переделанный для отстрела резиновых пуль, и патроны
СБУ задержала выдворенную из России антиукраинскую пропагандистку
Женщина разыскивалась украинскими правоохранительными органами за сепаратизм и скрывалась в России