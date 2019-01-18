Хотел помочь захватить Украину: на Донбассе задержан пособник спецслужб России

После нападения России на Украину задержанный пособник рассчитывал на высокую должность в новой оккупационной «администрации»

Фото: СБУ

Хотел помочь захватить Украину: на Донбассе задержан пособник спецслужб России https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1b1/13b/5c41b113bd0e4.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1b1/13b/5c41b113bd0e4.jpg 2019-01-18T12:58:00+02:00 Украина После нападения России на Украину задержанный пособник рассчитывал на высокую должность в новой оккупационной «администрации»

В районе операции Объединенных сил был задержан руководитель антисемитской организации, которая занималась дестабилизацией ситуации в регионе в угоду России. Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что силовики прекратили противоправную деятельность организации, которая на протяжении последних лет системно действовала в направлении дестабилизации ситуации в регионе на этнической почве.

"Задержанный поддерживал отношения с пророссийскими политическими структурами и получал от них финансирование. Свои действия он также координировал с неустановленными представителями спецслужб РФ (с дислокацией в АР Крым). Планировал в случае военного вторжения (России) непосредственно способствовать военизированным структурам страны-агрессора в захвате территории Украины. В дальнейшем рассчитывал возглавить руководящую должность в новых органах оккупационной власти", – говорится в сообщении военных.

Напомним, перед Новым годом СБУ провела брифинг, на котором представитель спецслужбы рассказал о деятельности российских спецслужб в Украине. Стало известно, что в Украине разоблачили агентов ГРУ в 11 областях. Агентурно-боевые группы занимались подрывами, политическими убийствами и похищением людей.

Кроме того, в СБУ назвали количество пойманных в 2018 году шпионов и террористов. За год военная контрразведка СБУ выявила 152 боевика.

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