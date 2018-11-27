Хотели уничтожить личный состав: в ВМС Украины объяснили стрельбу россиян на Азове

Вчера, 16:53

На украинском корабле остались пробоины после нападения оккупантов в Керченском проливе

Российский катер. Фото: facebook.com/borys.babin
Российский катер. Фото: facebook.com/borys.babin

Российские военные во время нападения со стрельбой на украинские корабли в Азовском море намеревались уничтожить украинский экипаж. Об этом говорится в сообщении Командования ВМС Украины в Facebook.

В ВМС обратили внимание на характер выстрелов по кораблям.

"Последствия агрессивных действий РФ в отношении кораблей ВМС ВС Украины в Керченском проливе. Обратите внимание на характер выстрелов. Оккупанты целенаправленно вели стрельбу с целью уничтожения личного состава, а не само повреждение материально-технической части. При переходе (через Керченский пролив. – Ред.) командир "Бердянска" Эйдер Андрей находился на своем посту, как раз там, где вы видите пробоину в рубке украинского катера. Ранения получил как он, так и другие военнослужащие. Даже без слов понятно, с кем мы имеем дело", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что факты четко демонстрируют вооруженную агрессию России против Украины.

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Как мы уже писали, во время инцидента на Азове катера РФ так гнались за украинскими кораблями, что столкнулись друг с другом. Смотрите фото российского корабля с дырой в корпусе.

В то же время, как рассказывали в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
Россия, ВМС, азовское море, корабли

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"Сегодня"

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