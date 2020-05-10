"Хотелось что-то запустить в стену": Кулеба вспомнил один самый неприятный момент

Пока в Украину продолжают прибывать спецрейсы с пассажирами, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признался, что самым неприятным моментом в его работе был скандальный рейс из Вьетнама в конце марта.
Об этом он рассказал в интервью LB.ua.
По его словам, сильней всего его вывело из себя поведение украинцев, для которых украинский МИД проделал огромную работу, чтобы организовать спецрейс из Хошимина.
"Я всю ночь занимался этим рейсом, все делали, чтобы самолет с украинцами улетел, мы просто совершали чудеса на виражах. Было несколько ночей, когда ты ложился спать в час, а в три тебя будили телефонным звонком со словами, мол, кто-то откуда-то не может вылететь, что кто-то не дал разрешения. Ты сразу начинаешь всех обзванивать, будить, в WhatsApp устраивать совещания. В общем, рейс из Хошимина был одним из самых сложных. Но когда мы нечеловеческими усилиями его оттуда "выпихнули", – когда самолёт прилетел в Киев, а потом пассажиры устроили этот дебош в аэропорту, выломав двери и обвинив во всем случившемся власть – тогда мне хотелось взять и запустить какой-то предмет в стену. Это был сильный момент разочарования", – сказал Кулеба.
Как сообщали новости "Сегодня", 29 март в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с гражданами Украины, которых эвакуировали из Вьетнама спецрейсом. Однако они отказались от обязательной обсервации и пытались прорваться из аэропорта. Эвакуированных украинцев усмиряла Нацгвардия.
Позже появились подробности скандалов с украинцами, вернувшимися из Вьетнама и Бали. Отправленные на изоляцию туристы пожаловались, что им приходится платить за обсервацию.
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