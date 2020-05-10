"Хотелось что-то запустить в стену": Кулеба вспомнил один самый неприятный момент

Министр практически не спал, чтобы помочь нашим гражданам, а они отплатили дебошем

Пока в Украину продолжают прибывать спецрейсы с пассажирами, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признался, что самым неприятным моментом в его работе был скандальный рейс из Вьетнама в конце марта.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, сильней всего его вывело из себя поведение украинцев, для которых украинский МИД проделал огромную работу, чтобы организовать спецрейс из Хошимина.

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"Я всю ночь занимался этим рейсом, все делали, чтобы самолет с украинцами улетел, мы просто совершали чудеса на виражах. Было несколько ночей, когда ты ложился спать в час, а в три тебя будили телефонным звонком со словами, мол, кто-то откуда-то не может вылететь, что кто-то не дал разрешения. Ты сразу начинаешь всех обзванивать, будить, в WhatsApp устраивать совещания. В общем, рейс из Хошимина был одним из самых сложных. Но когда мы нечеловеческими усилиями его оттуда "выпихнули", – когда самолёт прилетел в Киев, а потом пассажиры устроили этот дебош в аэропорту, выломав двери и обвинив во всем случившемся власть – тогда мне хотелось взять и запустить какой-то предмет в стену. Это был сильный момент разочарования", – сказал Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 март в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с гражданами Украины, которых эвакуировали из Вьетнама спецрейсом. Однако они отказались от обязательной обсервации и пытались прорваться из аэропорта. Эвакуированных украинцев усмиряла Нацгвардия.

Позже появились подробности скандалов с украинцами, вернувшимися из Вьетнама и Бали. Отправленные на изоляцию туристы пожаловались, что им приходится платить за обсервацию.

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