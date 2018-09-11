"Хотят обвинить в шпионаже": у Бабченко взломали страницу в соцсети и разместили фейк

Сегодня, 14:14

Злоумышленники решили испугать общественность "громким задержанием Бабченко", но были разоблачены

Аркадий Бабченко. Фото: Facebook
Аркадий Бабченко. Фото: Facebook

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что его Twitter-аккаунт взломали и опубликовали неправдивую информацию, что его якобы хотят задержать. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"У меня взломали почту и Twitter. То, что они там сейчас постят, всерьез не воспринимайте. У меня все хорошо, все в порядке. Меня никто не задержал, никуда приходить не надо. Привет товарищу майору", – написал Бабченко.

tt_11

В посте взломанной странице в Twitter неизвестные написали сообщение, что якобы журналиста хотят незаконно задержать.

"Сегодня меня хотят незаконно задержать по вымышленному обвинению в шпионаже. Всех неравнодушных прошу срочно прийти к моему дому", – говорится в фейковом сообщении.

yyyy

Можно предположить, что этот фейк, возможно, был размещен на фоне задержания известного блогера и десантника в Днепре Валерия Ананьева, так как оно многих в соцсетях удивило и стало неожиданностью.

А тем временем 1 сентября суд вынес приговор обвиняемому в организации покушения на Бабченко Борису Герману. Он получил 4,5 года лишения свободы, так как согласился пойти на сделку со следствием.
журналист, соцсети, фейк, Бабченко

Вы сейчас просматриваете новость ""Хотят обвинить в шпионаже": у Бабченко взломали страницу в соцсети и разместили фейк". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Аркадий Бабченко. Фото: AFP

СБУ представит в суде доказательства "российского следа" в деле Бабченко

22 Августа, 16:04

Следователи СБУ продолжают принимать меры для того, чтобы установить всех причастных именно к заказу этого преступления

Политика

Покушение на Бабченко провалилось. Фото: AFP

"Убийство" Бабченко: появились новые подробности

8 Августа, 19:20

Аркадий Бабченко допустил, что часть денег, выделенных на его убийство, была украдена организаторами
Загрузка...

Политика

Борис Герман. Фото: Радио Свобода

Подозреваемый в организации покушения на Бабченко пошел на сделку со следствием - Луценко

21 Августа, 18:33

По словам генпрокурора, в своих показаниях Герман фактически подтвердил версию преступления, по которой ему было предъявлено подозрение

Украина

Фото: Facebook Аркадия Бабченко

"Не смеши меня, я убитый": Бабченко рассказал, как его готовили к "убийству"

12 Июля, 14:59

Надо было падать и кашлять так, чтоб брызги "крови" разлетелись по сторонам, вспомнил журналист
Загрузка...