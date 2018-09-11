"Хотят обвинить в шпионаже": у Бабченко взломали страницу в соцсети и разместили фейк

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что его Twitter-аккаунт взломали и опубликовали неправдивую информацию, что его якобы хотят задержать. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"У меня взломали почту и Twitter. То, что они там сейчас постят, всерьез не воспринимайте. У меня все хорошо, все в порядке. Меня никто не задержал, никуда приходить не надо. Привет товарищу майору", – написал Бабченко.

В посте взломанной странице в Twitter неизвестные написали сообщение, что якобы журналиста хотят незаконно задержать.

"Сегодня меня хотят незаконно задержать по вымышленному обвинению в шпионаже. Всех неравнодушных прошу срочно прийти к моему дому", – говорится в фейковом сообщении.

Можно предположить, что этот фейк, возможно, был размещен на фоне задержания известного блогера и десантника в Днепре Валерия Ананьева, так как оно многих в соцсетях удивило и стало неожиданностью.

А тем временем 1 сентября суд вынес приговор обвиняемому в организации покушения на Бабченко Борису Герману. Он получил 4,5 года лишения свободы, так как согласился пойти на сделку со следствием.