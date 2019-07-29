Четкий тайминг, контроль раз в полгода и 300 гривен за урок

Некоторые считают, что домашнее обучение плохо влияет на социализацию ребенка / Фото: Pixabay

Хоумскулинг по-украински: все плюсы и минусы домашнего образования Светлана Леоненко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg 2019-07-29T07:21:00+03:00 Украина Четкий тайминг, контроль раз в полгода и 300 гривен за урок

Сегодня в Украине — 54 тысячи хоумскулеров, детей, которые учатся дома, получая свидетельство об окончании школы гособразца. С каждым годом их количество увеличивается на несколько тысяч. И если прежде на экстернат переводили только спортсменов или по состоянию здоровья, то теперь родители предпочитают альтернативную учебу - хоумскулинг из-за того, что, по их мнению, в школе детям дают недостаточный уровень знаний. А репетитор может дать годичную программу за три месяца — было бы желание ее учить. МОН отреагировало на новые тенденции. В сентябре заработают новые правила "Об индивидуальном обучении", и перевести ребенка на обучение дома станет еще легче. Беседа с психологом станет необязательной, а педагоги помогут прописать план домашнего обучения.

Домашнее обучение — удобно. Ребенок меньше болеет и может вместе с родителями планировать свое время. Но в МОН предупреждают: такая форма обучения подходит не всем детям. А родители должны контролировать каждый свой шаг, чтобы не навредить ребенку. Мы разобрались, какие правила должны помнить родители ребенка-хоумскулера.

Светлана: ради дочери оставила успешную карьеру

Успешный топ-менеджер в сфере онлайн-журналистики Светлана Панюшкина решилась оставить карьеру и работу в формате 24/7 ради дочери. В эффективности учебы в частной школе, где училась ее Настя, родители засомневались.

"Мы долго выбирали, где будет учиться Настя, — рассказывает Светлана. — Собирали рекомендации. Первых два года были очень довольны своим выбором: ребенок увлеченный, программа доступная и насыщенная. Проблемы появились внезапно, когда у дочки начался переходный возраст. Она начала закрываться от родителей, ничего не рассказывала. Как-то за ужином мы с мужем попросили Настю прочитать нам детскою книгу на немецком языке, который был вторым основным в школьной программе. Но она не смогла перевести ни слова".

Поняв, что за четыре года ребенок не освоил даже базовые знания, родители запаниковали. Разбираться и кого-то обвинять не было смысла.

"Мы даже не рассматривали вариант перевести ее в государственную школу. Ее знания были очень слабые! Смена учебного учреждения только усугубила бы проблему. Психологически Настя не была готова к этому", — объясняет Светлана решение искать дочке репетиторов. "Репетиторов было очень много, — продолжает Света. — Кто-то приходил один раз, и больше мы о нем не вспоминали. Кто-то ловко прикидывался и зарабатывал неплохие деньги, пока мы понимали, что что-то идет не так: или материал плохой, или факты вырваны из контекста. Нас очень выручила моя учительница математики: у них с Настей отличные отношения. Занятие начинается с жарки сырников и заканчивается задачками, которые дочка уже сейчас щелкает как семечки".

Сейчас у Насти — девять основных репетиторов и пять дополнительных — по этикету, рисованию, искусству, музыке и православию. Некоторые предметы девочка осваивает сама. График расписан на неделю вперед. Каждая минута — на вес золота.

Учеба на дому. Настя изучает те предметы, которые ей нужны

В свои 13 лет Анастасия Панюшкина — победительница конкурса Ukrainian Fashion Kids 2019 в номинации "Юный дизайнер Украины". Теперь Настя будет представлять Украину в Монтекатини на Международном Фестивале World Fashion Kids. Показывать моду молодые таланты будут в конце июля.

"Обещаю, без награды не вернусь", — обещает нам Анастасия.

Свою коллекцию одежды она создавала практически самостоятельно, помогала ей только одна швея. Мама же решала организационные вопросы — отвезти, привезти.

"В день презентации мы с мужем не понимали до конца, что делаем среди модников и модниц, — вспоминает Светлана. — Были уставшие, с трудом смотрели на подиум. Когда же жюри огласило результаты, это был шок. Наша дочь победила!". "Я отдалась этой коллекции полностью, — говорит Настя. — Знала, что и как должно выглядеть. Тогда мне очень не хватало знаний по технике рисования. Сейчас я уже занимаюсь с профессиональным художником и надеюсь, что моя коллекция становится все лучше и лучше".

Домашнее обучение помогло девочке поверить в свои силы и получить результаты.

"Да, поначалу было нелегко. Сейчас я четко понимаю, куда мне нужно двигаться и каких знаний не хватает для реализации всех своих планов", — уверенно говорит 13-летняя Анастасия.

Кроме дизайна, девочка занимается дзюдо. Ее визитная карточка — бросок через бедро.

Милан. Настя Панюшкина на конкурсе World Fashion Kids

Настя — ребенок открытый и коммуникабельный, несмотря на то, что учится дома.

"У нее нет проблем с коммуникациями, — говорит Светлана. — Она общается со сверстниками на спортивных занятиях, танцах, во дворе. У нее сохранились дружеские отношения со школьными подругами: они каждый день созваниваются, переписываются".

Психологи же предупреждают: даже если поначалу все происходит гладко, в будущем родители должны быть готовы к тому, что вариант "от звонка до звонка" ни в какой форме не зайдет хоумскулеру. То есть в дальнейшем именно с этим могут возникнуть проблемы в вузе или уже при трудоустройстве: ребенок будет "банить" привычный для большинства людей коллектив, предпочитая труду в группе работу в одиночестве.

После школьных передряг Светлана уволилась с работы в большой компании и полностью занялась дочкой. О своем решении женщина не жалеет, а ситуацию, которая возникла, расценивает как вызов.

"Я не помню, когда мы в последний раз ходили с мужем в кино или в театр, — говорит Светлана. — Наша жизнь насыщена другими событиями, не менее интересными".

И советует родителям быть аккуратными с выбором школы для ребенка:

"Важен не разговор с директором школы или педагогами. Зайдите в класс и пообщайтесь с детьми. Посмотрите, как они себя ведут, комфортно ли им тут, — и вам все станет ясно. Хоть раз в месяц поднимайте голову от своих работ и общайтесь со своими детьми. Вы должны знать, с кем они дружат, какие книги читают и что их беспокоит".

Хоумскулер: "Поначалу было нелегко, но сейчас я понимаю, чего хочу"

Мария: "Хоумскулинг ограничивает и не учит жить"

Большинство родителей предпочитают учить детей в обычных школах. Мария воспитывает 12-летнюю дочь Валерию и уверена: именно школа — залог стрессоустойчивости ребенка.

"В государственной школе, во-первых, есть коллектив и звучат разные мнения, — говорит Мария. — Да, бывает всякое, и дети никогда себя не сдерживают. С этим приходится мириться. С другой стороны, именно в школе мой ребенок учится разговаривать, участвовать в дискуссиях. Если нужно, она может дать отпор обидчику или защитить жертву разборок. Это настоящая жизнь — эмоциональная, порой незапланированная и неожиданная. Я считаю, что домашнее обучение ограничивает ребенка. Оно не дает ему понятия, как выживать, например, в конфликтных ситуациях. А ведь их в жизни не избежать! Скажите мне, что делать ребенку-лидеру, которого заперли в четырех стенах и наняли репетиторов? Как такая личность будет развиваться дальше, если ему по темпераменту нужно быть всегда к коллективе? Родители не всегда будут сопровождать свое чадо. Во взрослый мир ему придется идти самому, набивая шишки и постигая новые горизонты".

Хоум-школа: дебаты, тьюторы и полезные швабры

В Киеве работает более 150 альтернативных школ, в которых программа Минобразования — не основная. Одна из них — "Китерра", нацелена именно на работу с хоумскулерами.

"За каждым классом закреплен родитель, который исполняет роль опекуна, — рассказывает директор "Китерры" Алина Туз. — Как минимум два дня в неделю этот человек проводит в школе с детьми целый день — чтобы услышать каждого и понять, чего им не хватает. Например, ребята хотят посетить какую-то выставку. Или еще раз повторить уже пройденный материал".

Отличие "Китерры" от обычной школы — возможность учеников выбирать, как учиться и в какие дни посещать школу.

"За три года существования у нас не повторился ни один урок. А материал ребят настолько захватывает, что между ними разгораются настоящие дебаты", — говорит Алина.

Алина Туз — мама троих детей. Говорит, что они поначалу тоже учились в обычной школе, пока не наступили "тяжелые времена" переходного возраста и, как следствие, проблемы в учебе.

"Система оценивания в школе была настолько жесткой, что лидерство переросло в гонку между учениками, — говорит Алина. — Как следствие — возникли психологические расстройства. В один прекрасный день мы с мужем забрали детей со школы, и больше ребята туда не возвращались. Первый год я справлялась самостоятельно. Потом поняла, что не осилю программу для троих детей. Это и было первой причиной открыть свою школу".

Помещение для занятий у школы арендованное. Обедают школьники вместе с педагогами в ближайшем кафе, оплачивают обеды родители. Собственно, школа существует исключительно на деньги родителей. Из их же кармана — зарплаты учителям, учебники и практические материалы для занятий. Стоимость обучения стартует от 2 тыс. грн в месяц: окончательная сумма зависит от количества предметов в учебном плане конкретного ребенка.

"Китерра". За три года еще ни один урок не был похож на другой. Фото: из архива "Китерры"

Официально ученики "Китерры" — на экстернате. Раз в год они сдают экзамен в государственной школе, аттестаты получают государственного образца. Но общепринятую систему оценивания китерровцы забраковали: придумали свою, авторскую. Отметок школьники не видят, база оценок — в онлайн-журнале. К нему имеют доступ только педагоги и родители.

В "Китерре" набирают только 5, 7, 9, 10 и 11 классы.

"Помощь нашим детям нужна именно с 10 лет, — объясняет директор. — В этом возрасте их мало кто слышит, они остаются один на один с вызовами современного мира. Начинают "зависать в телефоне" в поисках интересного времяпровождения. В этот момент им нужна альтернатива. Поднимите их и просто идите с ними на улицу. Или дайте в руки швабру. В "Китерре" классы убирают исключительно ученики: это дисциплинирует и вырабатывает ответственность. Причем к такому решению пришли совместно с детьми и их родителями".

Навыки. Ребят учат отстаивать свое мнение и дискутировать. Фото: из архива "Китерры"

Ликбез по поиску преподавателей

Мама хоумскулера Светлана Панюшкина поделилась с "Сегодня" своими двухлетними наработками по поиску качественных учителей-репетиторов.

"Стоимость репетиторов разная, — говорит Света. — Начиная от 200 грн и до 700 грн/час. Но не всегда дорогостоящий педагог удовлетворит запросы ребенка. Бывают случаи, когда за 300 грн/час попадается настоящий профи своего дела. Всегда важен человеческий фактор, то есть сошлись ли характерами ребенок и учитель. К тому же кто-то приезжает к вам, к кому-то придется возить ребенка. Это тоже необходимо учитывать".

При выборе педагога важно правильно сформировать ваш запрос, продолжает Светлана:

"Вы должны понимать, кто вам нужен и для чего. Например, "подтянуть знания" — размытый вариант. Куда лучше — "ищу внимательного преподавателя по истории". Нужно потратить время на заочное знакомство с репетитором, тут в помощь — форумы, соцсети и отзывы. Но полностью опираться на субъективные мнения тоже не стоит: какой преподаватель подойдет вашему ребенку, вы увидите на практике. Присутствовать при первом знакомстве школьника с педагогом не стоит: ребенок сам все расскажет".

Экзамены никто не отменял

В Украине форму экстерната поддерживают 154 школы. 84 из них находятся в Киеве, 22 — в Киевской области, восемь — в Днепре и других украинских городах.

Для обучения на экстернате не нужны какие-то справки: достаточно написать заявление на перевод ребенка.

Школы имеют право принимать детей на заочное обучение после собеседования с психологом. Причем интервьюировать будут как родителей, так и ребенка. Если специалист противопоказаний не видит — добро пожаловать на домашнее обучение.

У хоумскулеров — две сессии в год. Экзамены принимают в ближайшем по месту проживания государственном учреждении.

Перед письменной работой ребят ожидает проверка конспектов по основным дисциплинам, потом — допуск к контрольной. Это беседа на 30—40 минут по определенной теме.

Если ребенок ответил на все вопросы и сдал все задания, он получает допуск к контрольной. На написание дается два часа. Контрольная состоит из заданий по всем темам за семестр. Это могут быть тесты или вопросы, где надо вписать ответ.

Иногда выполненные дома контрольные оставляют просто в учительской. Но больше чем 6 баллов за такую сдачу в экстернате не поставят.

Директор Финансового лицея: "Забрать ребенка из школы легче, чем искать причины, почему он не ужился в коллективе"

Об особенностях домашнего обучения мы поговорили с Юрием Шукевичем, который более 20 лет работает в системе образования и имеет множество методических разработок в этой сфере.

— Юрий Владимирович, почему хоумскулинг набирает популярности в Украине?

— Это все страшилки и разговоры о глобальной проблеме в традиционной школе, которых не существует. Государственная школа была, есть и будет. Система украинского начального образования — одна их сильнейших в Европе. Массово детей из школы никто не уводит, это, скорее, исключения. Например, на экстернат ребенок уходит из-за проблем со здоровьем или загруженностью тренировками.

— Что бы вы посоветовали родителям?

— Для начала — разобраться, почему ребенку некомфортно в школе, чтобы не наступить на те же грабли в дальнейшем. Ищите ответственного классного руководителя — с него все начинается, также в школах есть психологи, которые помогут вашему ребенку влиться в коллектив.

— Есть мнение, что детям индиго не подходит стандартный тип обучения. Вы выделяете такой тип личности?

— За каждым хоумскулером — своя история. Но важно, чтобы родители ребенка, у которого возникла хоть малейшая проблема в школе, выяснили, почему так получилось. Хоумскулинг — это не таблетка от психологических проблем, не инъекция для успеваемости. Забрать ребенка на домашнее обучение легче, чем искать причины, почему школьник не ужился в коллективе. Не исключаю, есть дети, которые не могут найти общий язык со сверстниками. Например, из-за гиперактивности. Но это не значит, что лучший вариант для такого ребенка — хоумскулинг.

Напомним, недавно "Сегодня" писали о том, что после появления на сайте президента Украины петиции с просьбой отменить указ о школьной форме родителям школьников действительно облегчили жизнь – глава государства Владимир Зеленский упразднил такую норму.

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