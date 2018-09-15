Хранить свет для всего комбината: как работают женщины-электромонтеры в Украине

Сегодня, 04:58

Хрупкие девушки оберегают коллег от экстремальных отключений

На посту. Екатерина следит за бесперебойной работой электрики
На посту. Екатерина следит за бесперебойной работой электрики

Хранительницы света — так ласково называют женщин-электромонтеров на Центральном комбинате в Кривом Роге. Обеспечивая бесперебойную подачу электроэнергии и спасая народ от аварий, они умудряются сохранять свою женственность. "Сегодня" побывала на комбинате и своими глазами увидела, как лихо девушки справляются с непростой работой.

Среди гигантских электрогенераторов Екатерина Овсиенко выглядит особенно хрупкой. Она по образованию инженер, а потому легко прошла собеседование и получила работу на Центральном комбинате. Девушка следит за бесперебойной поставкой электроэнергии фабрикам и цехам. Именно она несет ответственность за безопасность сотрудников, поэтому на сигналы реагирует молниеносно. Задание по телефону Екатерине озвучивает диспетчер — надо проверить масляный выключатель. Он выключает электросистему, если ей нужен ремонт. Для успешного выполнения поручения электромонтеру нужно извлечь специальную тележку.

"Эту тележку нужно вытащить — она весит более 300 кг!" — Екатерина уверенно тянет за рычаг — и из стены выезжает огромный ящик.

"Вот так тележка находится в ремонтном положении, значит, задание выполнено. Сейчас мне нужно доложить об этом диспетчеру", — поясняет электромонтер.

По ее словам, в случае аварийных ситуаций она вместе с коллегами должны реагировать мгновенно.

"Нужно быть смелым и готовым ко всем экстремальным ситуациям, ведь работа не из легких, случаются трудности", — говорит девушка.

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А ведь ей есть для кого их преодолевать:

"Дома дети ждут меня с нетерпением — выбегают, сумки забирают, обувь снимают, спрашивают: "Греть кушать?", "Как ты себя чувствуешь?", "Как отработала?", "Много ли было переключений?".

Старания своих сотрудниц отмечает руководство.

"Наши женщины отлично выполняют заявки. Весь контроль и вся ответственность ложатся на них", — рассказывает начальник цеха сетей и подстанций Центрального горно-обогатительного комбината Василий Патреченко.

По его словам, из 180 сотрудников комбината — более половины женщины, и цех готов принять еще.

"Свободные вакансии есть. Главное, чтобы человек знал оборудование и риски, тогда сможет нормально работать", — говорит Патреченко.
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Автор:

Алевтина Нагорная

Источник:

"Сегодня"

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