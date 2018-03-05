"Хрен вам, а не "донбасский сценарий": Москаль жестко ответил провокаторам на Закарпатье

После того, как полиция раскрыла нападения на офис "Общества венгерской культуры Закарпатья" (ОВКЗ) в Ужгороде, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль рассказал, что за этими провокациями стоят спецслужбы РФ, исполнителями оказалась обычные украинцы, а организатор из Приднестровья. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис ОВКЗ в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО. Они не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги. Личность организатора тоже установлена – это житель Приднестровья, который сразу после преступления сбежал домой. По нашей информации, он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья", – написал Москаль.

Он отметил, что за вторым поджогом офиса венгров вне всяких сомнений стоит ФСБ РФ.

"Российские спецслужбы пытались подключить для поджога офиса ОВКЗ местных "активистов", и только после того, как это не удалось, задействовали исполнителей из других областей. Лично у меня нет сомнений, что москальские спецслужбы и дальше будут устраивать различные провокации, чтобы попробовать рассорить украинцев и венгров и расшатать Закарпатье на межэтнической почве. Так вот, как настоящий Москаль заявляю – ничего у вас не получится! Хрен вам в рыло, а не "донбасский сценарий" на Закарпатье", – подчеркнул губернатор.

Напомним, первое нападение на общество венгров произошло 4 февраля, когда в здание бросили "коктейль Молотова". После этого сразу последовала и жесткая реакция МИД Украины.

Позже в Польше были задержаны подозреваемые в поджоге здания Союза венгров на Закарпатье. Было принято решение об их трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение.