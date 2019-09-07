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Христианское поведение в православной церкви: зачем нужно кадило и какие благовония курятся в нем

7 сентября, 07:33

Людмила Лысак

Ляп классика Тургенева, изгнание бесов при помощи каждения и символизм благовоний 

Один из символов православного богослужения — кадило. Это металлическая чаша на цепочках, в которую на раскаленный древесный уголь кладут ладан. При сгорании он выделяет благовонный дым — фимиам. Во время богослужения кадило раскачивают и встряхивают, чтобы распространилось благовоние.

Когда священнослужитель кадит престол, иконы или другие священные предметы, он воздает Господу подобающую честь и хвалу. Само каждение означает силу, отгоняющую злых духов, славу Божию. Каждение людей символизирует благословение и схождение Святого Духа. В ответ на каждение принято кланяться.

/ Фото: Сегодня

Христиане начали использовать кадильницы во второй половине V века. Выглядели они скромно. Первые кадильницы на цепочках появились с VI века, а на Русь попали из Византии лишь в XI веке. С XV века приобретает форму храма и ассоциируется с образом небесного Иерусалима.

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Кацея. Ручное кадило в форме ковша именуется кацеей. Такими они были в древности на Востоке и на Руси до появления кадил на цепочках.  

История и факты

Каждение было установлено еще в Ветхом Завете самим Богом. Господь повелел Моисею сделать жертвенник для каждения и дал четкие инструкции по его изготовлению. Об этом мы читаем в книге Исход, глава 30. Он и стал прообразом современного кадила. Каждение настолько приятно Богу, что в Ветхом Завете Моисей каждением фимиама остановил гнев Божий на Израиль за непослушание.

После рождения Иисуса Христа волхвы, пришедшие поклониться, принесли в дар золото, ладан и смирну. Ладан был преподнесен Спасителю, символизируя Его как Первосвященника и Бога.

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Евангелист Иоанн Богослов видел в Откровении в Небесном храме Ангела, приемлющего золотую кадильницу.
Как объясняет толковый словарь Ожегова: "раздуть кадило" в переносном значении обозначает — развернуть какую-либо деятельность, развернуться.

Каждение

В самые торжественные моменты богослужения совершается каждение. Оно бывает полным, когда священнослужитель обходит с кадилом весь храм. И малым — совершается в алтаре и перед иконостасом. Перед каждением священник благословляет кадило и читает молитву: "Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню (запах) благоухания духовного, еже прием в пренебесный мысленный Твой жертвенник, возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа". Из этой молитвы понятно, что видимый дым кадила означает невидимое присутствие благодати Господней, духовно укрепляющей верующих.  

Если священник служит вместе с дьяконом, то дьякон совершает почти все каждения — это одна из главных его обязанностей вместе с чтением специальных молитв (ектений). Поэтому в православной традиции дьякона хоронят с кадилом в руках.

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Иконография: с кадилом в руках

  • Святой архидиакон первомученик Стефан, побитый камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме около 33—36 года;
  • Святой диакон Лаврентий, пострадавший при императоре Валериане в 258 году;
  • Первый библейский первосвященник Аарон;
  • Святой мученик Закхей, диакон Гадаринский, пострадавший при императоре Диоклетиане (284—305).

Не перепутать!

Кадило и паникадило часто путают, тогда как это разные предметы! Даже великий классик Иван Тургенев оставил ляп в своей повести "Степной король Лир": "Священник облачился в старую, еле живую ризу; еле живой дьячок вышел из кухни, с трудом раздувая ладан в старом медном паникадиле. Молебен начался". Казус фразы в том, что паникадило — это церковная большая люстра или канделябр в храме.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как правильно ставить свечи и совершать крестное знамение. Пламя свечи символизирует молитвенное обращение к Богу и всем святым. Как бы мы ни наклоняли свечу, ее огонь всегда горит вверх. Так и верующий человек в любой ситуации свои мысли и чувства должен обращать к Богу. 

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Источник: Сегодня

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