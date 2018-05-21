"Худшая неделя с начала года": в ОБСЕ прокомментировали обострение на Донбассе

Непрерывный вихрь насилия поглотил весь здравый смысл и подорвал готовность положить конец этому безумию, сказал Хуг о ситуации на фронте

В ОБСЕ констатируют наибольшее обострение ситуации на Донбассе с начала этого года – наблюдателями зафиксировано 7 700 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг.

Наблюдатели думали, что самые горячие противостояния на фронте остались уже давно позади, но ошиблись.

"Минувшая неделя была худшей за этот год с точки зрения многих показателей. В целом мы зафиксировали практически 7 тыс. 700 нарушений режима прекращения огня. В отдельные дни уровень насилия напоминал тот-этап конфликта, который, как мы уже думали, давно остался в прошлом. Ночью в среду и рано утром в четверг в Светлодарске наблюдатели слышали почти 500 взрывов и примерно 860 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", – рассказал Хуг.

Также он указал на тяжелую ситуацию из-за боев в районе Горловки.

"Особое беспокойство вызвала ситуация в Горловке, где до этого царила относительно спокойная ситуация. Ночью в четверг и рано утром в пятницу от этого спокойствия не осталось и следа. Наши наблюдатели на передовой патрульной базе в Горловке слышали примерно 140 взрывов, большинство из которых – от артиллерийских и танковых выстрелов, а также очереди и выстрелы из зенитной установки, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Учитывая растущее количество погибших и артиллерийских ударов в ответ по принципу "отплатить той же монетой", на прошлой неделе казалось, что непрерывный вихрь насилия поглотил весь здравый смысл и подорвал готовность и способность положить конец этому безумию", – отметил он.

Напомним, за прошлую неделю боевики понесли большие потери на фронте в противостоянии с ВСУ. Противник еще больше обострил ситуацию – стал бить из "Градов" и бомбит мирных жителей, однако получал адекватный ответ на свои обстрелы.

Как сообщалось, 17 мая враг обстрелял мирный населенный пункт Троицкое из 122 мм артиллерии, в результате чего погибли отец и ребенок, ранения получил другой сын и мать этих детей.