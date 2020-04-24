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Хватает ли в регионах мест в больницах: Степанов дал четкий ответ

24 апреля, 10:35

Сергей Мартынец

Украина на данный момент полностью готова к приему больных

В Украине более чем достаточно мест в больницах для стационарного лечения больных на коронавирусную болезнь. Всего свободно на сегодняшний день 43 тысячи коек. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшнее утро в 242 больницах, которые определены как больницы первой волны, было свободно порядка 43 тысяч мест. При этом, например, количество аппаратов искусственной вентиляции легких, которые свободны и готовы к работе, – это 1877 из 2071 ИВЛ. Эти цифры говорят, что наполненность наших медицинских учреждений до 15-20% в зависимости от региона, в отдельных больницах – до 50%", – сказал он

Степанов напомнил, что в Украине определены больницы и первой волны, и второй, определены алгоритмы, при каких обстоятельствах медики будут переходить на другой уровень.

"На сегодняшний день нет никаких оснований, ни в одном регионе, чтобы утверждать, что не хватает коек, или больницы не принимают больных на COVID-19, или кому-то не предоставляется соответствующая медицинская помощь", – подчеркнул министр.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщал, что больницы города переполнены пациентами с коронавирусом. В связи с ситуацией местные власти собрались перепрофилировать областные больницы.

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На Закарпатье тоже областная инфекционная больница заполнилась пациентами. В результате там пациентов с коронавирусом больше не принимают – их начнут принимать в других учреждениях.

Смотрите видео, как в Александровской больнице Киева появилась спецкапсула для перевозки больных:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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больницы Максим Степанов

Источник: Сегодня

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