Нужны ли маски детям: Степанов назвал ТОП правил работы детсадов

Детские садики могут возобновить работу с 25 мая

В Украине с 25 мая, как очередное послабление карантина, разрешается работа детских садиков. Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, открытие детских садиков возможно только в тех областях, которые по эпидемиологическим критериям проходят во второй этап ослабления карантина.

Степанов также назвал противоэпидемиологические мероприятия, которые Минздрав рекомендует проводить в детских садах:

перед началом работы заведения всем работникам измеряют температуру;

детям будут мерить температуру перед входом в заведение;

работники и дети с температурой выше 37,2 не будут допускаться в сад;

родители, которые проводят ребенка в заведение, должны пользоваться масками;

заведения должны быть оснащены антисептиками: дети будут пользоваться ими исключительно под наблюдением воспитателей;

в игровой форме на собственном примере преподаватели учат детей пользоваться средствами индивидуальной защиты, правильно кашлять и измерять температуру;

запрещается использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри садика;

запрещается проведение массовых мероприятий в составе больше одной группы и при участии зрителей;

детский садик должен иметь пятидневный запас всех индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих средств, а также научить сотрудников пользоваться ими, производить контроль за выполнением этого пункта;

заменить твердое мыло на жидкое, а полотенца из ткани на бумажные;

предупредить родителей про особенные условия работы заведения;

регулярно убирать помещения с идентифицирующими средствами, регулярно проветривать;

временно отстранить от работы сотрудников из группы риска.

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"В правилах нет такой вещи, как дети в масках, что дети должны постоянно пребывать в масках", – отметил Степанов.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 23 мая

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 23 мая в стране зафиксировано 20 580 случаев заболевания COVID-19.За последние сутки лабораторно подтверждены 432 случая инфицирования, тогда как вчера – 442.

Несмотря на стабильно высокие темпы распространения инфекции, в Украине продолжают ослаблять карантин. В частности, Черновицкую область открыли для транспорта вопреки рекордному числу зараженных.

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