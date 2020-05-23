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Нужны ли маски детям: Степанов назвал ТОП правил работы детсадов

23 мая, 10:15

Татьяна Власенко

Детские садики могут возобновить работу с 25 мая

В Украине с 25 мая, как очередное послабление карантина, разрешается работа детских садиков. Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, открытие детских садиков возможно только в тех областях, которые по эпидемиологическим критериям проходят во второй этап ослабления карантина.

Степанов также назвал противоэпидемиологические мероприятия, которые Минздрав рекомендует проводить в детских садах:

  • перед началом работы заведения всем работникам измеряют температуру;
  • детям будут мерить температуру перед входом в заведение;
  • работники и дети с температурой выше 37,2 не будут допускаться в сад;
  • родители, которые проводят ребенка в заведение, должны пользоваться масками;
  • заведения должны быть оснащены антисептиками: дети будут пользоваться ими исключительно под наблюдением воспитателей;
  • в игровой форме на собственном примере преподаватели учат детей пользоваться средствами индивидуальной защиты, правильно кашлять и измерять температуру;
  • запрещается использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри садика;
  • запрещается проведение массовых мероприятий в составе больше одной группы и при участии зрителей;
  • детский садик должен иметь пятидневный запас всех индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих средств, а также научить сотрудников пользоваться ими, производить контроль за выполнением этого пункта;
  • заменить твердое мыло на жидкое, а полотенца из ткани на бумажные;
  • предупредить родителей про особенные условия работы заведения;
  • регулярно убирать помещения с идентифицирующими средствами, регулярно проветривать;
  • временно отстранить от работы сотрудников из группы риска.

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"В правилах нет такой вещи, как дети в масках, что дети должны постоянно пребывать в масках", – отметил Степанов.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 23 мая
Фото: Reuters/Marijan Murat

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 23 мая в стране зафиксировано 20 580 случаев заболевания COVID-19.За последние сутки лабораторно подтверждены 432 случая инфицирования, тогда как вчера – 442.

Несмотря на стабильно высокие темпы распространения инфекции, в Украине продолжают ослаблять карантин. В частности, Черновицкую область открыли для транспорта вопреки рекордному числу зараженных.

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