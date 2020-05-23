Нужны ли маски детям: Степанов назвал ТОП правил работы детсадов

В Украине с 25 мая, как очередное послабление карантина, разрешается работа детских садиков. Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, открытие детских садиков возможно только в тех областях, которые по эпидемиологическим критериям проходят во второй этап ослабления карантина.
Степанов также назвал противоэпидемиологические мероприятия, которые Минздрав рекомендует проводить в детских садах:
- перед началом работы заведения всем работникам измеряют температуру;
- детям будут мерить температуру перед входом в заведение;
- работники и дети с температурой выше 37,2 не будут допускаться в сад;
- родители, которые проводят ребенка в заведение, должны пользоваться масками;
- заведения должны быть оснащены антисептиками: дети будут пользоваться ими исключительно под наблюдением воспитателей;
- в игровой форме на собственном примере преподаватели учат детей пользоваться средствами индивидуальной защиты, правильно кашлять и измерять температуру;
- запрещается использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри садика;
- запрещается проведение массовых мероприятий в составе больше одной группы и при участии зрителей;
- детский садик должен иметь пятидневный запас всех индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих средств, а также научить сотрудников пользоваться ими, производить контроль за выполнением этого пункта;
- заменить твердое мыло на жидкое, а полотенца из ткани на бумажные;
- предупредить родителей про особенные условия работы заведения;
- регулярно убирать помещения с идентифицирующими средствами, регулярно проветривать;
- временно отстранить от работы сотрудников из группы риска.
"В правилах нет такой вещи, как дети в масках, что дети должны постоянно пребывать в масках", – отметил Степанов.
Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 23 мая в стране зафиксировано 20 580 случаев заболевания COVID-19.За последние сутки лабораторно подтверждены 432 случая инфицирования, тогда как вчера – 442.
Несмотря на стабильно высокие темпы распространения инфекции, в Украине продолжают ослаблять карантин. В частности, Черновицкую область открыли для транспорта вопреки рекордному числу зараженных.
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