И солнце, и дождь с градом: какой будет погода в Украине на выходных

На Левобережье синоптики прогнозируют осадки, а в западных областях будет солнце

/ Фото: AFP

В Украине на выходных, 17-18 августа, на Левобережье ожидаются дожди, а на Западе будет сухая и солнечная погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В частности в субботу, 17 августа, дожди с грозами прогнозируют в Черниговской, Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. При этом на Востоке будет тепло – температура воздуха днем поднимется до +25...+27 градусов, а вот в северных регионах будет прохладнее – в Черниговской и Киевской областях дневная температура поднимется до +19...+21 градуса.

При этом на Западе во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницой, Ровенской областях и на Волыни днем температура воздуха будет до +23 градусов. На Закарпатье будет теплее – днем до +26 градусов, а на Прикарпатье – температура чуть ниже – до +22...+24 градусов.

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В Одесской и Николаевской областях днем синоптики обещают до +25...+27 градусов, а в Херсонской и Запорожской областях будет температура чуть выше – до +26...+28 градусов. В Крыму будет +25...+27 градусов.

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В свою очередь, синоптик Наталья Диденко уточнила, что 17 августа Украина будет одной из самых холодных в Европе, поэтому у украинцев будет "шанс перетряхнуть шкафы, повытягивать и потренировать плащи, и даже пуховички перед новым сезоном". Кроме того, даже при температуре +18...+20 градусов будет довольно ветрено, что усилит ощущение холода на три-пять градусов.

Кроме того, в восточных областях метеорологи прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Также 17 августа в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В воскресенье, 18 августа, по прогнозу Укргидометцентра, погода будет практически без изменений – осадки на Леворобережье, в центральной Украине и западных областях – сухо и солнечно. Однако во второй выходной дожди уже будут также в Черкасской области и в Крыму.

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Согласно прогнозам Диденко, температура воздуха начнет выравниваться, в пределах Украины 18 августа предполагается +24...+29, на севере +20...+24 градуса.

Фото: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве 17-го августа – холодно, ветрено, +18...+20 градусов. Из густых облаков может покапать небольшой дождь. В воскресенье в столице потеплеет до +23....+24 градусов, без осадков.

Напомним, что на днях на ряд регионов Украины обрушилась непогода. Мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, на Буковине выпал град размером с куриное яйцо.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы.

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