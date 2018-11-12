Идет "мерзкий" циклон с мокрым снегом: какие области попадут под удар стихии

Украина со средины недели на несколько дней попадет под влияние циклона с Северо-Запада, который принесет дожди с мокрым снегом. Но под удар стихии попадут лишь западные, северные и часть центральных регионов страны. На остальной территории осадков не прогнозируется, но придет значительное похолодание. Наихудшими погодные условия ожидаются в среду и четверг. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в понедельник, 12 ноября, по всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков в виде дождя или снега не прогнозируют. Теплее всего будет на западе страны. Там воздух прогреется до +10-12 градусов. На юге страны будет до +6-8, в центре до +5 а вот севере Украины – всего +1. На востоке страны ожидается похолодание и днем будет 2-4 градуса мороза.

Во вторник, 13 ноября, погода будет схожа с предыдущим днем. Дождей не предвидится, но на западе и в центре Украины температура воздуха в центре и на юге страны снизится на 2-4 градуса. А вот на востоке Украины потеплеет на 2-4 градуса.

В среду, 14 ноября, в Украину ворвется циклон с дождями и мокрым снегом. Он накроет сразу практически половину страны – от Львовской области до Винницкой, Киевской и даже части Черниговской областей. На этих территориях прогнозируют дожди с мокрым снегом. Температура воздуха на западе Украины снизится до +7-8 градусов. В центре и не севере страны буде всего до двух градусов выше нуля. На юге Украины до +6 без осадков. А вот в восточные регионы вернутся морозы: днем до минус двух, а ночью до минус десяти градусов.

В четверг, 15 ноября, дожди со снегом через центр Украины придут и на юго-восток страны, а также останутся в западных областях. Температурный режим останется на уровне предыдущего дня.

В пятницу, 16 ноября, дожди уйдут из Украины и воцарится сухая и солнечная погода. Одновременно и потеплеет на 2-3 градуса и по всей территории страны будет в среднем +4-6 тепла, на западе еще теплее – до +8.

Народный прогноз погоды

12 ноября отмечается день памяти святого Зиновия, епископа Егейского. Этот день считался птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник. Птицы и предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов — жди больших холодов. Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит, пишет сайт "Синоптик".

13 ноября почитается память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В старину в этот день отмечали Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили: "Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном звать". Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит — скоро зима будет.

14 ноября почитается память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских. Этот день считался началом зимы и первых морозов: "Кузьма-Демьян — кузнец, кует лед на земле и на воде". Если на Кузьму дороги развезет грязью, не стоит ждать мороза до самого декабря. А если в этот день выпадет снег, то будущая весна будет с большим разливом.

15 ноября отмечается день памяти святых Акиндина и Пигасия. В народе говорили: "Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит" — световой день становился все короче. Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. А если в этот день низкий туман, то зима мягкой будет. С этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.

16 ноября почитается память святого Акепсима, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. В прежние времена приметили, что с этого дня начинался ледостав. Если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то улов будет неважным.

Напомним, ранее синоптики рассказывали о том, какой будет погода в ноябре и до начала зимы.