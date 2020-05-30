ИФА-тестирование набирает темпы в Украине: Степанов рассказал подробности

В Украине запустили тестирование на антитела к коронавирусу. На данный момент методом ИФА на COVID-19 проверили более шести тысяч украинцев. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Тестирование проводится децентрализованно, то есть в районных, областных больницах. Везде, где стоят соответствующие лаборатории для возможности работы с ИФА-тестами. На сегодняшний день уже произведено около 6300 ИФА-тестов", – заявил он.
Отметим, что ИФА-тестирование в стране стартовало с конца мая. Эти тесты позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию.
Ранее мы сообщали, что бесплатно сделать такой тест можно будет в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения по направлению врача. А без направления его можно будет пройти в частных лабораториях. Согласно прайс-листам на сайтах частных клиник, цена ИФА-теста составляет 690-850 грн, а на получение результата необходимо два дня.
Также напомним, что Степанов заявлял, что массово проводить ИФА-тестирование на коронавирус будет возможно только после полной уверенности в достоверности такого исследования.
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