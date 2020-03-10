iForum-2020 пройдет осенью: названа причина переноса масштабного мероприятия

Оргкомитет крупнейшей ИТ-конференции Восточной Европы (iForum) принял решение перенести дату проведения ивента на осень. Это обусловлено распространением коронавирусной инфекции и соображениями безопасности для огромного количества участников мероприятия.

За 12 лет существования iForum переживал разные нештатные ситуации, в том числе и кризисный 2014 год, когда конференция состоялась в крайне сложных для страны условиях.

Эпидемиологическая ситуация в мире и Украине сегодня – очередной вызов и обществу, и iForum’у. Поэтому Оргкомитет ответственно отнесся к рискам, которые могут нести угрозу здоровью многочисленных участников, с учетом международных рекомендаций ВОЗ.

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Перенос конференции на осень – это взвешенное решение, является балансом между нашими обязательствами перед партнерами и посетителями и ответственностью за безопасность людей, говорится в заявлении организаторов мероприятия.

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Оргкомитет продолжает работать в скорректированных условиях, готовя любимый многими ивент и держа руку на пульсе событий. Никаких изменений относительно направлений конференции и их наполнена не планируется. Программа продолжает формироваться в штатном режиме.

"Кризис – это возможность, – прокомментировал перенос ивента председатель Оргкомитета Александр Ольшанский. – Я считаю, что мы с Оргкомитетом сможем использовать ее, а следовательно, осенний iForum будет еще лучше".

"Перенос конференции на осень – необходимый и ответственный шаг. iForum – ивент о будущем, но определенных событий мы, к сожалению, не смогли предвидеть. Думаю, что совместными усилиями и общей ответственностью наше общество трансформируется и сможет защититься от угрозы пандемии и достичь новой ступени развития", – отметил руководитель направления Main Stage Алексей Мась.

"Коронавирус усложнил жизнь не только организаторам конференций, но и многим бизнесам. Однако любой кризис дает рынкам новых лидеров. Я уверен, что осенью направление Реклама обрастет новыми кейсами", – прокомментировал изменения также руководитель направления "Реклама и продвижение" Евгений Шевченко.

Справка

Форум интернет-деятелей (iForum) – крупнейшая офлайн-конференция Украины и Восточной Европы. Форум является общественным явлением, созданным участниками рынка высоких технологий и посвящен развитию новых возможностей, поиска идей и их воплощения, а также анализа мировых новейших трендов. В прошлом году iForum посетило 13 286 участников.

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