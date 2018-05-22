ИГИЛ призвало к терактам в Киеве на финале Лиги чемпионов: в СБУ прокомментировали ситуацию

Террористической организацией ИГИЛ объявлен призыв к проведению терактов в Киеве во время проведения футбольного финала Лиги чемпионов, не смотря на то, что событие будет усиленно охраняться украинскими силовиками. В частности, об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на закрытый телеграм-канал, в котором, по мнению издания, транслируется информация от террористов.

В частности, по информации The Sun, террористы ИГИЛ призывают устроить нападение с ножами в толпе или же утсроить теракты с помощью наезда автомобиля на толпу людей. Объектом атаки исламистов должны стать болельщики "Реала" и "Ливерпуля".

В свою очередь, по мнению экспертов, слова которых публикует издание, главной целью для террористов остается Чемпионат мира, который летом 2018 года примет Россия.

"Скорее всего, это сигнал перед чемпионатом мира в России. Этот турнир – их настоящая цель", – сказал британский разведчик Оли Уилшир.

В свою очередь в СБУ в комментарии сайту "Сегодня" отметили, что специалисты спецслужбы видели и отследили информацию. И, по мнению экспертов, эта информация, скорее всего, появилась не без участия российских спецслужб.

"Эта информация уже в работе. Наши эксперты отследили информацию. Очень похоже на то, во всяком случае наши специалисты склонны к тому, что данная информация появилась при участии российских спецслужб для нагнетания информационного ажиотажа, паники и хаоса накануне финала Лиги Европы в Киеве. Но наши специалисты постоянно отслеживают эту информацию, чтобы не допустить провокаций", – сообщила сайту "Сегодня" спикер СБУ Елена Гитлянская.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, какие меры будут задействованы во время финала Лиги чемпионов в Киеве, как будут встречать гостей и где будет перекрыто движение.