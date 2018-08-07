"Игла молодости": что нужно знать о ботоксе

Несколько процедур инъекций красоты могут омолодить ваше лицо, говорят эксперты. Правда, игла молодости не поможет, если вы решились на нее после 45 лет, говорят пластические хирурги.

У пластического хирурга Эдгара Каминского сеансы красоты расписаны на год вперед. Беречь молодость советует смолоду.

"У нас до сих пор бытует мнение что 40–45, потом приду. Потом приду – уже поздно, тогда уже только хирургия", – говорит Эдгар.

Ботокс вводят строго по очерченным точкам. Под воздействием препарата мышцы лица перестанут двигаться. Морщины разгладятся, и новые не будут появляться какое-то время. Гиалуроновой кислотой восполняют объемы в месте заломов кожи. На вид жутковато, но почти безболезненно. Эффект продлится до года. За это время внутри кожи образуется каркас. Из коллагена и соединительной ткани. В результате создается объем на лице, который был в юности. А провисание просто исчезает.

Из минусов – цена. 1 мл гиалуроновй кислоты стоит порядка 200 евро. Этого хватит только на одну проблемную зону.

Однако результаты инъекций ботокса, которыми не похвастает ни один врач, есть в открытом доступе.

Это Флорида и Кэрол Брайан. Она начала колоть ботокс в 30 лет. Пока не пострадала от рук медика, смешавшего в шприце несовместимые препараты.

Напомним, под Киевом будут судить мать и дочь, которые снабжали салоны красоты опасным ботоксом.

Ранее сообщалось, что мужчина сделал более 300 инъекций ботокса, чтобы походить на любимого героя.