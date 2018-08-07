"Игла молодости": что нужно знать о ботоксе
Ботокс вводят строго по очерченным точкам, под воздействием препарата мышцы лица перестанут двигаться
Несколько процедур инъекций красоты могут омолодить ваше лицо, говорят эксперты. Правда, игла молодости не поможет, если вы решились на нее после 45 лет, говорят пластические хирурги.
У пластического хирурга Эдгара Каминского сеансы красоты расписаны на год вперед. Беречь молодость советует смолоду.
"У нас до сих пор бытует мнение что 40–45, потом приду. Потом приду – уже поздно, тогда уже только хирургия", – говорит Эдгар.
Ботокс вводят строго по очерченным точкам. Под воздействием препарата мышцы лица перестанут двигаться. Морщины разгладятся, и новые не будут появляться какое-то время. Гиалуроновой кислотой восполняют объемы в месте заломов кожи. На вид жутковато, но почти безболезненно. Эффект продлится до года. За это время внутри кожи образуется каркас. Из коллагена и соединительной ткани. В результате создается объем на лице, который был в юности. А провисание просто исчезает.
Из минусов – цена. 1 мл гиалуроновй кислоты стоит порядка 200 евро. Этого хватит только на одну проблемную зону.
Однако результаты инъекций ботокса, которыми не похвастает ни один врач, есть в открытом доступе.
Это Флорида и Кэрол Брайан. Она начала колоть ботокс в 30 лет. Пока не пострадала от рук медика, смешавшего в шприце несовместимые препараты.
Напомним, под Киевом будут судить мать и дочь, которые снабжали салоны красоты опасным ботоксом.
Ранее сообщалось, что мужчина сделал более 300 инъекций ботокса, чтобы походить на любимого героя.
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