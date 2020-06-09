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Игорь Колыхаев: только полная децентрализация поможет нам качественно выйти из кризиса

9 июня, 14:49

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Делегирование властных полномочий спасет Украину, уверен нардеп

Лидер партии "Нам Здесь Жить", народный депутат Украины Игорь Колыхаев, уверен, что только делегирование властных полномочий, в первую очередь экономического характера – спасет Украину.

"Полумеры, здесь не сработают, нужно прямо уже решить, делать или не делать, и сказать людям об этом честно. Мое мнение – конечно делать! Я это ощущаю в полной мере, как мажоритарщик от родной Херсонщины и Херсона. Да, есть безалаберность местных властей, как нынешних, так и предыдущих. Но эта халатность умножается еще и на незнание и неумение центральных властей работать с регионами. И это логично! Ну как чиновники в Киеве могут знать, что правильно, а что нет, например, для моего родного Херсона?" – говорит Колыхаев.

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Депутат также сказал, что понимает опасения со стороны президента Зеленского и простых людей в вопросе масштабной децентрализации.

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"Безусловно, риск всегда есть, что жители того или иного региона сделают неправильный выбор, продадут свои голоса но, а как еще научиться делать правильный выбор? Это с одной стороны, а с другой – прекратятся бесконечные протесты из регионов в столицу. Так как всем все будет понятно, у кого есть все полномочия и кто совершает ошибки в управлении бюджетами. Поэтому я за децентрализацию", – считает парламентарий.

Колыхаев, также прокомментировал ситуацию в Херсонском городском и областном советах, связанную с тем, что ряд депутатов объединились в группы с названием его партии – "Нам Здесь Жить".

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"Вот тут могу с уверенностью сказать, что это и есть живой пример здоровой коммуникации и развитие местного самоуправления. Никто никого силой не тянул. Группы как в горсовете, так и в облсовете – приумножаются депутатами из разных фракций каждую неделю. Почему так происходит? Нужно спросить у самих депутатов, но я думаю, что видят перспективу, а главное – видят нашу потребность и желание привести качественных профессионалов во все уровни власти области и города. А также очевидно, что мы с ними единомышленники в том, что нам здесь жить", – завершил Игорь Колыхаев.

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децентрализация Игорь Колыхаев Нам Здесь Жить

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