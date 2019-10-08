III Харківський міжнародний юридичний форум: огляд та підсумки

У форумі взяли участь представники сфери юриспруденції з-понад 20 країн. За 5 днів форуму фахівці з правової та економічної сфер обговорювали проблеми, які сьогодні є важливими для суспільства. Обговорення проходило в межах дискусій, круглих столів та лекцій. Актуальними темами форуму стали питання кібербезпеки, оновлення законодавства, розвитку електронних активів тощо.

Цього року вперше у форумі взяли участь представники української ІТ-компанії. Спікери від Simcord у своїх доповідях розкрили майбутні перспективи блокчейну, обговорювались питання можливостей нової системи управління активами — системи Bitbon. Вікторія Резчик, фахівець з ІТ-права, виступала з доповіддю, в якій було охарактеризовано правову сутність вищеназваної системи. Вікторія окреслила переваги формування правових і економічних взаємовідносин у системі Bitbon, а також нюанси її роботи.

Заступник гендиректора компанії-спонсора С. Литвиненко доповів про соціально орієнтовані мережі та економічні системи, які з’явилися відносно недавно. Більшість з цих систем працює на базі технології блокчейн. Спікер доповів про нові правові та економічні моделі відносин, які можуть почати функціонувати на основі блокчейн.

Правознавець у сфері фінансових технологій М. Хакімова розповіла про обмеження криптовалют у правовій і технічній галузях. Також детально були розкриті правова та економічна сутності цифрових активів, нюанси їх використання в майбутньому. Гендиректор Simcord А. Кудь почав брифінг з теми ролі системи Bitbon у сучасному розвитку інформаційної сфери економіки, що базується на технології блокчейн. Він розповів про можливості використання блокчейну в реальному секторі.

27 вересня відбулася панельна дискусія на тему "Майбутнє цифрових активів: фінансово-правовий погляд". Під час обговорення порівнювали властивості цифрових активів та криптовалюти. У межах дискусії гендиректор компанії Simcord провів презентацію колективної монографії "Цифрові активи та їх правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн", співавтором якої є сам. У монографії розкрито основу роботи блокчейну, продемонстровано його практичні переваги. У фіналі дискусії було підписано протокол, який затверджує, що блокчейн може стати основною рушійною силою еволюції української та світової економіки.

У протоколі наголошується на необхідності правового аналізу цієї технології. Під час дискусії було вирішено створити Центр розроблення рішень щодо правових аспектів використання блокчейну, визначено дату проведення першого засідання на тему "Стандарти інструментів блокчейну". Підсумком засідання має стати підписання відповідного протоколу, що стане основою для втілення проекту діджиталізації України.



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