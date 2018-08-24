Фильм – победитель  Каневского кинофестиваля в номинации "Игровое  кино"  получил награду от мецената Людмилы Русалиной

Уходящий месяц этого лета отмечен неординарным культурным событием. С 17 по 19 августа в сердце Украины, у подножия Тарасовой горы прошел ІІІ Каневский международный кинофестиваль им. Юрия Ильенко. В ходе кинофорума публика открыла для себя новые имена в современном украинском кино. Авторы лент удостоились внимания зрителей и высокой оценки их творчества. В работе кинофестиваля принял участие председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко. Одним из меценатов фестиваля стала президент группы компаний "Петрус" Людмила Русалина. Официальным спонсором III Каневского международного кинофестиваля выступил премиальный водочный бренд Status.

В конкурсную программу фестиваля вошли 23 ленты. Победители определялись в пяти номинациях. Полный перечень победителей – на сайте кинофестиваля: https://bit.ly/2vZj6wZ

Лидером среди игровых фильмов стал триллер "Иллюзия контроля. Начало". Режиссером и сценаристом фильма является Владек Занковски – режиссер, продюсер, сценарист с 18-летним опытом производства рекламы и кино в Великобритании, Израиле и Украине. На закрытии кинофестиваля "Иллюзия контроля. Начало" была отмечена денежной наградой в 10 000 грн, которую вручили от президента группы компаний "Петрус" Людмили Русалиной.

Николай Баклан, заслуженный артист Украины, член жюри Каневского международного кинофестиваля

"Игровое кино – наиболее массовый жанр. К тому же, его остро не хватает в украинском кинематографе. Мы увлеченно просмотрели все ленты-номинанты. Это так вдохновляюще – после десятилетий "культурного голодомора" увидеть живое, соответствующее мировому контексту, украинское кино", – отметила, обращаясь к зрителям, меценат Людмила Русалина. Она призвала молодых не откладывать свои творческие планы на завтра и пожелала, чтобы Канев стал для них трамплином на пути к Каннам. И, в конце концов, первой ступенью на лестнице, ведущей к статуэтке "Оскара".

Людмила Русалина, меценат, президент компании "Петрус"

Следует отметить, что Людмила Русалина является "крестной мамой" внушительного перечня культурных проектов. Благодаря ее опеке украинская публика увидела современную постановку балета "Жизель" хореографа Раду Поклитару, балет "Спартак" вспыхнул на столичной сцене в исполнении звезд мировой величины. Кинематограф традиционно находится в сфере внимания Людмилы Русалиной, которая постоянно поддерживает украинское представительство на кинофоруме в Каннах, выступает меценатом кинофестиваля "Молодость". "Я с радостью содействую культурным проектам в моем родном Черкасском крае. Кинофестиваль имени Юрия Ильенко в Каневе – один из таких. Культура – это генетический код украинской нации, наш источник силы", – считает меценат Людмила Русалина.