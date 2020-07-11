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Илон Маск назвал украинского конструктора Королева "одним из лучших"

11 июля, 11:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Американский изобретатель написал имя ученого на украинском языке

Основатель компании Tesla, американский миллиардер и изобретатель Илон Маск назвал украинского ученого Сергея Королева, который считается родоначальником советской космонавтики, "одним из лучших". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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В публикации Илон Маск рассказал, что общался с семьей Королева.

"Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из самых лучших. Корольов / Королёв", – отметил он.

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Ранее "Сегодня" писали, что известно о развитии космических программ в нашем государстве. Ранее Украина стала известна как страна, где создают мощные космические аппараты и ракетоносители: спутники для дистанционного зондирования земли "Сич", ракеты-носители "Днепр" и "Зенит-3SL", а также "Циклон-3".

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Напомним, недавно Илон Маск запустил ракету Falcon 9 с особенным спутником на борту. Запуск ракеты-носителя был осуществлен с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Как известно, 30 мая SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon.

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