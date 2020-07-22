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Илон Маск странно отреагировал на теракт в Луцке

22 июля, 11:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Луцке террорист целый день угрожал взорвать заложников

Основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск назвал "обычным днем" захват автобуса в Луцке.

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Об этом он написал в Twitter.

Американская газета The New York Times опубликовала в Twitter новость о событиях в Луцке, как террорист выдвигал требования, одно из которых выполнил президент, после чего заложники были освобождены. Но вот миллиардер отреагировал на это странным сообщением.

"Просто еще один день в 2020 году", – написал он в комментарии.

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Напомним, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом". Стоит отметить, что с силовиками он общался всего по 10-15 секунд и бросал телефон, а с главой государства говорил 10 минут.

В МВД рассказывали, что Максим Кривош уроженец поселка Гай Оренбургской области Российской Федерации, но уже давно является гражданином Украины. Ранее был неоднократно судим. Стало известно, за что сидел террорист.

"Луцкий террорист" и захват заложников – сегодня главные новости Украины. Максима Кривоша (который называет себя "Максим Плохой") силовики задержали в Луцке после нескольких часов переговоров. Почти десять часов "луцкий террорист" Кривош держал в заложниках 13 пассажиров автобуса. Требования злоумышленника заключались в том, чтобы топ-политики публично назвали себя террористами, а Владимир Зеленский посоветовал всем посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Это документальный фильм ужасов об издевательствах над животными. Зеленский выполнил условия, после этого Максим Кривош сдался и отпустил заложников. Как заложники оказались на свободе и как задерживали Кривоша – смотрите в видео "Сегодня". Исходные материалы получены со съемок МВД.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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Луцк Илон Маск

Источник: Сегодня

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