Илон Маск странно отреагировал на теракт в Луцке

Основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск назвал "обычным днем" захват автобуса в Луцке.
Об этом он написал в Twitter.
Американская газета The New York Times опубликовала в Twitter новость о событиях в Луцке, как террорист выдвигал требования, одно из которых выполнил президент, после чего заложники были освобождены. Но вот миллиардер отреагировал на это странным сообщением.
"Просто еще один день в 2020 году", – написал он в комментарии.
Напомним, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом". Стоит отметить, что с силовиками он общался всего по 10-15 секунд и бросал телефон, а с главой государства говорил 10 минут.
В МВД рассказывали, что Максим Кривош уроженец поселка Гай Оренбургской области Российской Федерации, но уже давно является гражданином Украины. Ранее был неоднократно судим. Стало известно, за что сидел террорист.
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