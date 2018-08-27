Иловайск стратегического значения не имел: Муженко рассказал о наступлении ВСУ летом 2014 года

Вооруженные силы Украины в августе 2014 года осуществляли военную операцию по освобождению захваченных территорий Донбасса в 400 км по всему фронту, однако не смогли удержать Иловайск. Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко вспомнил о тех событиях в комментарии к фильму об Иловайской трагедии, который снимают в Украине.

По его словам, еще в июле 2014 года (до вторжения войск РФ в конце августа) Иловайск представлял интерес для украинской армии как большая узловая станция и занимал определенное место в общей военной операции.

"Операция имела широкий размах, более 400 км по фронту. Иловайск как населенный пункт – это была просто одна из тактических задач всей операции. Какого-то стратегического значения он для нас не имел, особенно уже в августе, когда мы контролировали Кутейниково. А Кутейниково предоставило нам возможность перерезать как раз железнодорожное сообщение с Россией – железнодорожную ветку, которая идет через Амвросиевку – Кутейниково на Иловайск, а затем на Макеевку и Донецк", – рассказал Муженко.

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После того, как 19 августа была взята под контроль Ясиноватая, 95-я бригада ВСУ была отведена, а ее должны были заменить подразделения Нацгвардии. В дальнейшем им на подкрепление планировалось перебросить подразделения 93-й отдельной механизированной бригады.

Однако уже через несколько часов Ясиноватую снова захватили боевики, но командование предложило не брать снова за этот населенный пункт, а сосредоточиться на Иловайске.

"Тогда как раз была создана группировка из подразделений, добровольческих батальонов МВД. От нас тогда была привлечена по их ходатайству (МВД) только механизированная группа – это техника 51-й бригады, частично техника ротно-тактической группы 17-й бригады. Затем там еще была сборная (группа) из 93-й бригады, которая подтягивалась по решению руководителя сектора "Б" генерала Хомчака. И управление должно было бы осуществляться ними. Но тогда генерал Хомчак проявил инициативу в плане того, что я хочу туда уехать, организовать взаимодействие. Так случилось, что уже в период 20-21 августа завязались эти бои за Иловайск и он там так и остался и уже выходил непосредственно в ночь с 28 на 29 августа", – вспоминает начальник Генштаба.

Напомним, в августе 2014 года развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области, которые 29 числа закончились массовой гибелью украинских военных. По официальным данным ВСУ, общие боевые потери сил АТО во время боев в районе Иловайска составили 437 человек (погибло – 192, получили ранения – 212).

14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передано информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска).

Кроме того, 9 августа с.г. в ООН озвучили выводы об Иловайской трагедии. В докладе говорится, что серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права были у обеих сторон конфликта.