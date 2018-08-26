Иловайская трагедия: в Ивано-Франковске шествием почтили память погибших

В акции приняли участие более тысячи человек

Как передает корреспондент УНИАН, В Ивано-Франковске сегодня, 26 августа, состоялось шествие, которым почтили память погибших в Иловайской трагедии.

В областной центр со всего Прикарпатья приехали делегации в кафедральный собор Святого Воскресения УГКЦ. Там священники отслужили Литургию по погибшим воинам.

"Оттуда ветераны АТО двинулись памятным шествием по центральной части Ивано-Франковска к Мемориальному скверу. Впереди колонны бойцы несли портреты погибших, за ними шли родные павших, бойцы из разных подразделений, приехавшие из районов области, и просто неравнодушные франковцы", – говорится в сообщении корреспондента.

По дороге бойцы выкрикивали: "Слава Украине! Героям слава!", "Герои не умирают!" и "Слава героям Иловайска!".

Отмечается, что священники различных конфессий отслужили поминальную молитву, зажгли свечи и минутой молчания почтили погибших. На могилы возложили живые цветы. В акции приняли участие более тысячи человек.

Ранее Генеральная прокуратура Украины назвала число украинских бойцов, погибших в Иловайской трагедии. Отмечается, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники.

Также десятки мешков с вещами погибших под Иловайском бойцов АТО обнаружил депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесников.

Напомним, Украина направляла информацию в Гаагу по делу Иловайской трагедии, собрав доказательства совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе г. Иловайск).