Имидж Клуб: невероятные акции или очередные мошенники?

Есть три ключевых показателя, которые отличают акции «Имидж Клуба» от акций компаний-аферистов

Украинцам все чаще стали приходить письма от "Имидж Клуба". Люди обеспокоены тем, что малоизвестная компания предлагает принять участие в акциях и выигрывать большие суммы денег. Мы разобрались в данной ситуации, чтобы рассказать, кто за этим стоит и какая истинная цель этих писем.

Кто такие "Имидж Клуб"?

"Имидж клуб" существует более 15 лет в Украине и продает через каталоги разные бытовые товары, средства для здоровья и красоты: гели, пищевые добавки, кремы, лечебные мази и многое другое. Для людей пожилого возраста это очень удобно: им не нужно долго искать необходимый товар в магазинах. Заказ быстро отправляют по почте в любой город Украины. Кроме того, компания занимается разными акциями, которыми привлекает клиентов со всех уголков страны.

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В чем суть акций?

Для повышения лояльности клиентов "Имидж Клуб" проводит маркетинговые акции, в которых можно выиграть реальные деньги. Для того, чтобы принять участие, нужно заказать товар по каталогу и ждать дальнейших инструкций для участия в акции.

Как понять, что акция — это не мошенничество?

Есть три ключевых показателя, которые отличают акции "Имидж Клуба" от акций компаний-аферистов:

Наличие инструментов для взаимодействия с клиентами — это очень важно. Сюда входят: телефон бесплатной горячей линии, сайт, адреса электронной почты. Без этих критериев честная компания не может существовать. Мы сами убедились, что сайт дает полную информацию, а на горячей линии оператор четко отвечает на все поставленные вопросы.

Победителя должны определить случайным образом. В "Имидж Клубе" для этого проводят специальную церемонию, на которой присутствуют члены независимой комиссии и нотариус. Родственники и представители компании не принимают участия в акции, даже если они купили товар.

Информация о предыдущих победителях должна быть в открытом доступе. "Имидж Клуб" никогда не скрывает победителей, которым вручает призы. На сайте кампании доступны видео-интервью со счастливыми победителями: https://imageclub.com.ua/uk/winners/

Помните, письма от "Имидж Клуба" с предложением принять участие в акции — это не афера. Выбор всегда остается только за вами: испытать судьбу и получить шанс на выигрыш или же просто отказаться.

Всем участникам желаем удачи!

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