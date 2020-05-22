Иммунизация населения: в Минздраве заявили о критической ситуации

Показатели иммунизации на корь, краснуху и паротит снизились на 20%

В Украине существенно снизился уровень иммунизации на корь, краснуху и паротит. Об этом во время ежедневного брифинга о ситуации с коронавирусом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации, и нас обеспокоила та ситуация, которая происходит в целом по стране и в целом по регионам. Исходя из этих данных, в первом квартале мы видим снижение показателей семейной иммунизации всего на 5%. А то, что касается иммунизации на корь, краснуху и паротит, то по нашему убеждению, она является критической – снижение на 20%", – сказал Степанов.

Министр сообщил, что направит на глав областных госадминистраций письмо, чтобы они поставили на контроль и активизировали процесс иммунизации по календарю прививок.

"Думаю, общими усилиями сможем нарастить этот показатель и увеличить количество детей, которые по календарю должны быть иммунизированы", – сказал он.

Ранее новости "Сегодня" писали, что из-за карантина медики отказываются вакцинировать детей.

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Согласно последним данным, в Украине подтверждено 19 706 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6 227 человек, умерли 579.

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