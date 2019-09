Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В среду, 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут свою первую встречу. Однако, фон для нее более чем негативный. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о начале "impeachment inquiry" – рассмотрения вопроса начала процедуры импичмента 45-му президенту США. Все из-за злополучных телефонных переговоров Трампа и Зеленского в конце июля, в ходе которых, как показалось американской разведке, хозяин Белого дома оказывал давление на своего украинского визави, превысив тем самым свои президентские полномочия. Чтобы успокоить демократов, Дональд Трамп обещал обнародовать стенограмму разговора с Зеленским. Но вчера 45-й президент США заявил, что и далее будет блокировать предоставление финансовой и военной помощи Украине, в то время как Владимир Зеленский на переговорах с Трампом планирует пригласить его приехать в Украину.

Что пишет американская пресса?

Не успела сессия 74-й Генеральной ассамблеи стартовать, как The Washington Post и The New York Times написали, что еще за неделю до телефонного звонка Трамп распорядился заморозить почти $400 млн помощи Украине, а непосредственно во время телефонных переговоров таки давил на Зеленского расследовать "кейс Байдена".

Сайт "Сегодня" уже писал, что неделю назад сразу три авторитетных американских газеты написали об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в ходе которого американский президент якобы оказывал давление на своего украинского визави по "кейсу Байдена" в Украине. Речь идет о расследовании по делу газодобывающей компании Burismа, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – Хантер Байден. Трамп и его окружение считают, что именно этот кейс может "сбить" рейтинг Джо Байдена, который сейчас по соцопросам опережает Дональда Трампа.

Позже на полях Генассамблеи журналисты спросили у Трампа, действительно ли он замораживал выделение финпомощи Украине. Прямо на вопрос американский президент не ответил. Однако сказал, что больше Киеву должна помогать Европа, а не Штаты: "Я снова буду приостанавливать (выделение помощи – Авт.) до тех пор, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в Украину. Я хочу, чтобы Германия, Франция и ЕС вкладывали деньги".

Пока Трамп выступал с высокой трибуны ООН, скандал в Штатах лишь набирал обороты. На пресс-конференции во вторник Джо Байден повторно потребовал от Администрации Трампа обнародовать стенограмму телефонных переговоров с Зеленским и письменную жалобу сотрудника спецслужб, которая и стала причиной начала скандала. В противном случае, по словам Байдена, нужно начинать процедуру импичмента.

Владимир Зеленский на вопросы журналистов о возможном давлении Трампа на него отвечал: "На меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины". А на вопрос, хочет ли он, чтобы стенограмма его разговора с Трампом была обнародована, Зеленский сказал: "Посмотрим".

Но после того, как в игру в Вашингтоне вступила Нэнси Пелоси, которая допустила рассмотрение вопроса о начале процедуры импичмента, Twitter Дональда Трампа запестрел постами:

"Такой важный день в ООН, такая большая работа и такой большой успех. А демократы намеренно уничтожили его с помощью мусорных новостей об охоте на ведьм. Так плохо для нашей страны".

"Президентский харасмент (домагательство – Авт.)"

А к концу первого дня 74-й сессии Генассамблеи ООН Дональд Трамп написал: "Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства опубликовать стенограмму моего телефонного разговора с их президентом. Они также не знают, в чем дело. Тотальная охота на ведьм, которую устроили демократы".

Разразился постом в Twitter и адвокат Трампа Рудольф Джулиани, внезапно вспомнив некоего украинского олигарха, который платил Джо Байдену от $3 до $4 млн, и попросив бывшего вице-президента США опубликовать соответствующие финансовые отчеты.

Рудольф Джулиани – тот самый личный адвокат Дональда Трампа, к которому ездил Виталий Кличко и постил с ним селфи в надежде, что покровительство личного адвоката американского президента позволит ему укрепить позиции на украинском политическом Олимпе. Тот самый, с которым замглавы Офиса Зеленского Андрей Ермак встречался за последний год пять раз, последний – в августе в Мадриде.

Зеленский и Трамп: шанс или провал?

Украинские пользователи Facebook уже шутят, что в сериале, в котором до своего президентства Владимир Зеленский сыграл главную роль, точно не было эпизода, где украинский президент становится поводом для импичмента Дональду Трампу.

Сегодня в 16:00 (по Киеву) Владимир Зеленский выступит с высокой трибуны Генеральной ассамблеи. На 16:00 назначена и пресс-конференция Дональда Трампа в кулуарах Генассамблеи. Пройдут переговоры украинского и американского президента до этого, или после, пока неизвестно. Но мировая пресса уже пишет, что Владимир Зеленский оказался в непростой ситуации.

"Поездка в США, которая была прекрасной возможностью для Украины наладить отношения со своим самым влиятельным международным покровителем, превратилась для Владимира Зеленского в дипломатическую прогулку по канату", – пишет Reuters.

У Дональда Трампа есть, как минимум, три причины относится к Украине настороженно, не говоря уже плохо. Во-первых, это история 2016 года, когда почти все тогдашнее политическое руководство Украины сделало ставку на Хиллари Клинтон, но выиграл в итоге Дональд Трамп. Во-вторых, это дело главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, который консультировал Виктора Януковича и его соратников. Весной этого года его приговорили к 7,5 годам тюрьмы за финансовые махинации, которые связаны с получением денег от украинских политиков, хотя изначально обвинения строились именно на сговоре штабистов Трампа с русскими. Ну, и в-третьих, это история с импичментом.

Так что, переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом будут крайне сложными и напряженными. Ведь, по словам экспертов, с одной стороны, война на Донбассе мешает Дональду Трампу (по мнению самого Трампа) наладить отношения с Владимиром Путиным и вернуть Россию в G8. С другой стороны, сам Владимир Зеленский своими предвыборными обещаниями создал завышенные надежды на мир в Украине не только внутри самой Украины, но и среди международных партнеров. Так, накануне президент Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее заявил о значительном прогрессе в мирном урегулировании на Донбассе. Хотя никаких видимых предпосылок для этого, кроме успешного обмена пленными, пока нет.

