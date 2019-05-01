Инаугурация нового президента: у Зеленского вспомнили об "Олимпийском" и заговорили о приглашениях

Журналисты "Сегодня" выясняли, где и когда пройдет инаугурация Зеленского

Фото: AFP

Дату инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского назначит Верховная Рада. До сих пор продолжаются дискуссии о месте проведения церемонии, а журналисты "Сегодня" решили спросить мнения о будущей присяге главы государства у нумеролога и эксперта по дипломатическому протоколу.

Как известно, на инаугурации перед Януковичем закрывались двери, а за спиной у Порошенко – падал солдат из почетного караула. Неудача может подстеречь и Зеленского, если он выберет неудачный день для вступления в должность, предупреждают нумерологи.

По просьбе "Сегодня" они вычислили лучшие даты для инаугурации. Первыми проверили те, которые называли в его штабе – 19 или 30 мая.

"19-е лучше подходит, потому что это день полнолуния. Это очень заряженный день. И если рассмотреть с точки зрения нумерологии, он как раз естественно ведет к лидерству, когда человек занимает то место, которое нужно, то есть, ему помогает все вокруг. Эта дата, 30-е, более спокойная. Того, чего ждет Владимир, она даст ему – энергии, этого заряда", – утверждает нумеролог Галина Ганжа.

При этом она добавила, что лучше выбрать второе или третье июня, поскольку этот месяц добавит Зеленскому авторитета и уважения в качестве президента. А вот май несет вибрацию одиночества.

Однако точный день инаугурации будут определять не в штабе Зеленского, а в Верховной Раде. И хотя на дату желание победителя повлияет не сильно, но гостей он может выбрать самостоятельно. В его команде уже заявили, что мероприятие планируется масштабное.

"Пока что Владимир Зеленский приглашает всех на инаугурацию. Я вам могу сказать, что, наверное, никогда ни на одной инаугурации не будет такого списка гостей. Украина снова становится модной. Это классно", – заверил Андрей Богдан, адвокат Зеленского.

В штабе победителя снова вспомнили об НСК "Олимпийский", который сможет вместить всех гостей. Однако, согласно Конституции, инаугурация может состояться только в сессионном зале парламента.

А вот после присяги президент может продолжить торжества где угодно. Виктор Ющенко отправился на Майдан, Петр Порошенко – на Софийскую площадь. Нет строгих правил и относительно атрибутов.

Самый популярный – булава, как символ власти. А после инаугурации Кравчука появилась традиция брать на трибуну Пересопницкое евангелие.

"Это не норма, это пожелание. Но на что-то руку он должен положить. Это Конституция с одной стороны, а что будет справа – я не знаю. Может, он возьмет пример у американских президентов. Ведь он же говорил, что хочет работать, как Джордж Вашингтон – и там семейная Библия", – предположила Наталья Адаменко, эксперт по этикету и дипломатическому протоколу.

Несмотря на то, что инаугурация – процедура протокольная, для каждого президента она была неповторимой: с плохими приметами для Януковича, дважды разная для Кучмы, с несколькими присягами в один день для Ющенко и со слезами для Кравчука. Какой она окажется для Зеленского – увидим совсем скоро.

"Талейран, а это министр иностранных дел при Наполеоне, он сказал когда-то: политику и государственному деятелю можно извинить многое, кроме одного – отсутствия манер. Потому, мне кажется, что новому президенту нужно не переборщить с новаторством, соединить традиции и прогресс. И тогда все будет хорошо", – убеждена Адаменко.

По закону, инаугурация должна состояться в один из 30 дней после официального объявления результатов выборов. Отсчет начнется, когда опубликуют постановление ЦИК. Провести церемонию должны до 3 июня включительно.

Напомним, президентские выборы в Украине, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля.

В ЦИК официально назвали победителя гонки за президентское кресло. Им стал Владимир Зеленский. В команде победителя отреагировали на оглашения результатов ЦИК и отметили, что ждут инаугурацию.

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