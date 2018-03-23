Рейтинг счастья: чем Украина похожа на Судан и Того
Украина на 138 месте из 156 стран в рейтинге счастья
Представьте гору. На ее вершину ведет извилистая дорога, опоясывающая ее 156 раз. Чем дальше продвигаешься вверх от ее основания, тем больше чувствуешь себя счастливым. Украинцы пока блуждают в подножье этой горы. В 2013 году мы стояли на 87-м кольце дороги, ближе к середине пути, а сегодня страна спустилась на 138-е. По соседству Судан и Того.
20 марта – Международный день счастья. К этому дню вышел World Happiness Report 2018 – Всемирный Доклад о Счастье. На верхушке рейтинга – почти сплошь северные страны: Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Нидерланды, Швеция, Канада. Хотя Израиль тоже стоит высоко, на 11-м месте.
Украина же попала в топ-5 стран с самым большим спадом с 2010 года. В списке с нами Йемен, Сирия, Малави и Венесуэла.
Что нужно преодолеть Украине, чтобы стать счастливей, разбирался сайт "Сегодня".
Из чего состоит уровень счастья
Авторы исследования взяли шесть показателей и сравнили их по 156 странам. Индекс учитывает уровень дохода, ожидаемую продолжительность жизни, степень социальной поддержки, личной свободы, отношение людей к коррупции и щедрость народа.
Уровень дохода – это валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения в долларах. По этому показателю Украина на 97 месте. По продолжительности жизни страна на 86 месте: у нас женщины живут в среднем 76 лет, мужчины – 66.
Самый лучший показатель у страны по уровню социальной поддержки. Украина заняла 54 место. Речь не о государственных социальных гарантиях, а об отношениях между людьми. Исследователи задали жителям каждой страны один вопрос: "Если бы у вас была проблема, могли бы вы рассчитывать на помощь родственников или друзей?". Ответ "да/нет" оценили в 1 или 0 баллов.
Хуже всего у нас с личной свободой. Украинцы по этому показателю на 144 месте. Большинство опрошенных ответили "нет" на вопрос: "Довольны ли вы или не довольны свободой выбора того, что делаете со своей жизнью?".
С одной стороны, кажется, что у нас много свобод. А с другой, количество шансов – не очень большое, отмечает Николай Скиба, эксперт по вопросам образования и компетенций будущего Украинского института будущего.
"Это отображается в социальных лифтах. То есть? в возможности сделать карьеру, подняться. Этот показатель упирается в следующий фактор – коррупцию. Коррупция съедает социальные лифты и сокращает количество выборов, которые может сделать человек", – поясняет Скиба.
А вот по восприятию коррупции Украина на шестом месте. Это единственный случай, когда стране лучше бы быть внизу списка, а не вверху.
Щедрость – еще один пункт, который не дал Украине спуститься еще ниже в индексе. Мы заняли 60-е место в рейтинге. Здесь речь о благотворительности. Чтобы определить щедрость страны, ее жителям задали вопрос: "Тратили ли вы на благотворительность деньги в прошлом месяце?"
Плюс на результат влияло субъективное ощущение счастья или несчастья. Например, учитывались ответы на вопросы о прошедшем дне: смеялись? было ли ощущение счастья? испытывали беспокойство? гнев? Каждая страна также сравнивается с гипотетической страной под названием "Антиутопия". Антиутопия представляет самые низкие значения для каждой переменной.
Индекс счастья не оценивает само чувство. Скорее – предпосылки и факторы для его формирования, отмечает Ольга Хоменко, эксперт программы "Экономика" Украинского института будущего.
Как Украина оказалась в конце рейтинга счастливых стран
На рейтинг повлияла завышенная планка ожиданий. Люди видят разницу между Украиной и соседними странами, и тем, что видят на экранах. Это задает большую дистанцию и чувство, что к счастью еще грести и грести, говорит Николай Скиба.
За пять лет Украина опустилась в рейтинге на 53 позиции. И это тревожный сигнал для тех, кто принимает решения: власти, местных советов, общественных организаций.
Падение опосредованно показывает разобщение общества и развитие социального цинизма, считает Скиба. Социальный цинизм – это когда граждане считают, что вокруг люди, от которых можно ждать чего-то опасного. Это влияет на экономику. На то, как государство относится к бизнесу, к социальной ответственности, необходимости платить налоги.
"Социальный цинизм съедает часть социального блага, которая могла бы создать подушку для субъективного ощущения счастья. Для этого критически важно публичное пространство, третьи места между домом и работой. Именно публичное пространство, чувство вовлеченности в долгосрочные социальные процессы дают человеку чувство удовлетворенности. Это нужно развивать", – отмечает Николай Скиба.
Падение Украины в рейтинге счастья связано с углублением социального и экономического кризиса, военными событиями в стране, поясняет Хоменко.
Украину тянет вниз ВВП на душу населения. С 2013 года он сократился почти в два раза. Существующая система медицины в Украине негативно влияет на продолжительность жизни. Реформа только началась, и результатов нужно ждать.
Влияет на ощущение счастья и образование, отмечает Скиба. Школа оставляет негативный отпечаток: человек делает вывод, что инициатива наказуема, что нужно отвечать стандартам, что оценка – удар по самолюбию, а не качественная обратная связь. Эта система в чем-то унаследована от советской, в чем-то изуродована коррупцией. После школы человек идет с таким мировоззрением в бизнес, на работу и в другие сферы.
Из-за оккупации Россией Крыма и боевых действий на Донбассе миллионы украинцев потеряли свободу в передвижении и выборе места жительства. Непрозрачная судебная система негативно сказалась на неприкосновенности личности. Поэтому Украина скатилась на 144 место в рейтинге личной свободы.
Как Украине стать счастливее
"Если описать все составляющие индекса счастья простыми словами, то счастье – это возможность заниматься любимым делом, получать за это достойную плату, чувствовать себя полезным и быть уверенным в завтрашнем дне.
Несчастье – это необходимость выживать, "крутиться", это минимальная зарплата в 100 евро, понимание, что о тебе не то что не заботятся, а также не защищают, и гнетущая мысль, что и завтра, и через годы все будет так же. Поэтому данные рейтинга не удивляют – большинству украинцев трудно в настоящем, а в светлое будущее они уже не верят.
138 место в рейтинге счастья – это, собственно, сигнал: "Дно достигнуто" – ниже только самые бедные страны Африки, Сирия, Афганистан. Это сигнал для всех, однако, в первую очередь, для чиновников", – говорит писатель Ник Лисицкий.
Фото: pixabay.com
Чтобы создать условия для ощущения счастья, нужны пять факторов, считает Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу "Украинского института будущего".
- Гармоничное социальное и экономическое развитие. То есть, украинцы должны иметь хорошее медицинское обслуживание. При этом все должны иметь возможность улучшить свой доход.
- Работа.
"Очень важна для улучшения восприятия счастья работа. Работа занимает значительную часть нашего времени и, если она не приносит удовольствия, человек счастливым не будет. Почему мы на 138 месте? Потому что у нас не созданы условия для выбора в плане того, что у нас безработица, новые рабочие места не создаются. Фактически люди идут не на работу, которая приносит удовольствие, а на ту, какая попадется, чтобы прокормить себя и семью. Это сильно влияет на восприятие того, счастлив человек, или нет", – отмечает Ярослав Пилипчук.
- Возможность жизненного выбора. В частности, условия для малого и среднего бизнеса. То есть, нужны налоговые каникулы, доступное кредитование, чтобы в стране формировался средний класс.
- Бережное отношение к окружающей среде и экологическая культура населения.
- Технологии. Нужно, чтобы украинцы имели доступ к мировым новинкам, становились более мобильными, технологически развитыми. Это тоже влияет на чувство счастья.
"Это интересный рейтинг, который показывает предпосылки к счастью. А у каждого человека свое восприятие этого понятия. И каждый должен сам добиваться его на протяжении всей жизни, искать, не покладая рук, не ждать у моря погоды, а фактически делать что-то, чтобы быть счастливыми", – добавляет Пилипчук.
Напомним, сайт "Сегодня" недавно писал, какую зарплату хотели бы для себя сами украинцы.
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