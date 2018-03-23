Рейтинг счастья: чем Украина похожа на Судан и Того

Представьте гору. На ее вершину ведет извилистая дорога, опоясывающая ее 156 раз. Чем дальше продвигаешься вверх от ее основания, тем больше чувствуешь себя счастливым. Украинцы пока блуждают в подножье этой горы. В 2013 году мы стояли на 87-м кольце дороги, ближе к середине пути, а сегодня страна спустилась на 138-е. По соседству Судан и Того.

20 марта – Международный день счастья. К этому дню вышел World Happiness Report 2018 – Всемирный Доклад о Счастье. На верхушке рейтинга – почти сплошь северные страны: Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Нидерланды, Швеция, Канада. Хотя Израиль тоже стоит высоко, на 11-м месте.

Украина же попала в топ-5 стран с самым большим спадом с 2010 года. В списке с нами Йемен, Сирия, Малави и Венесуэла.

Что нужно преодолеть Украине, чтобы стать счастливей, разбирался сайт "Сегодня".

Из чего состоит уровень счастья

Авторы исследования взяли шесть показателей и сравнили их по 156 странам. Индекс учитывает уровень дохода, ожидаемую продолжительность жизни, степень социальной поддержки, личной свободы, отношение людей к коррупции и щедрость народа.

Уровень дохода – это валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения в долларах. По этому показателю Украина на 97 месте. По продолжительности жизни страна на 86 месте: у нас женщины живут в среднем 76 лет, мужчины – 66.

Самый лучший показатель у страны по уровню социальной поддержки. Украина заняла 54 место. Речь не о государственных социальных гарантиях, а об отношениях между людьми. Исследователи задали жителям каждой страны один вопрос: "Если бы у вас была проблема, могли бы вы рассчитывать на помощь родственников или друзей?". Ответ "да/нет" оценили в 1 или 0 баллов.

Хуже всего у нас с личной свободой. Украинцы по этому показателю на 144 месте. Большинство опрошенных ответили "нет" на вопрос: "Довольны ли вы или не довольны свободой выбора того, что делаете со своей жизнью?".

С одной стороны, кажется, что у нас много свобод. А с другой, количество шансов – не очень большое, отмечает Николай Скиба, эксперт по вопросам образования и компетенций будущего Украинского института будущего.

"Это отображается в социальных лифтах. То есть? в возможности сделать карьеру, подняться. Этот показатель упирается в следующий фактор – коррупцию. Коррупция съедает социальные лифты и сокращает количество выборов, которые может сделать человек", – поясняет Скиба.

А вот по восприятию коррупции Украина на шестом месте. Это единственный случай, когда стране лучше бы быть внизу списка, а не вверху.

Щедрость – еще один пункт, который не дал Украине спуститься еще ниже в индексе. Мы заняли 60-е место в рейтинге. Здесь речь о благотворительности. Чтобы определить щедрость страны, ее жителям задали вопрос: "Тратили ли вы на благотворительность деньги в прошлом месяце?"

Плюс на результат влияло субъективное ощущение счастья или несчастья. Например, учитывались ответы на вопросы о прошедшем дне: смеялись? было ли ощущение счастья? испытывали беспокойство? гнев? Каждая страна также сравнивается с гипотетической страной под названием "Антиутопия". Антиутопия представляет самые низкие значения для каждой переменной.

Индекс счастья не оценивает само чувство. Скорее – предпосылки и факторы для его формирования, отмечает Ольга Хоменко, эксперт программы "Экономика" Украинского института будущего.

Как Украина оказалась в конце рейтинга счастливых стран

На рейтинг повлияла завышенная планка ожиданий. Люди видят разницу между Украиной и соседними странами, и тем, что видят на экранах. Это задает большую дистанцию и чувство, что к счастью еще грести и грести, говорит Николай Скиба.

За пять лет Украина опустилась в рейтинге на 53 позиции. И это тревожный сигнал для тех, кто принимает решения: власти, местных советов, общественных организаций.

Падение опосредованно показывает разобщение общества и развитие социального цинизма, считает Скиба. Социальный цинизм – это когда граждане считают, что вокруг люди, от которых можно ждать чего-то опасного. Это влияет на экономику. На то, как государство относится к бизнесу, к социальной ответственности, необходимости платить налоги.

"Социальный цинизм съедает часть социального блага, которая могла бы создать подушку для субъективного ощущения счастья. Для этого критически важно публичное пространство, третьи места между домом и работой. Именно публичное пространство, чувство вовлеченности в долгосрочные социальные процессы дают человеку чувство удовлетворенности. Это нужно развивать", – отмечает Николай Скиба.

Падение Украины в рейтинге счастья связано с углублением социального и экономического кризиса, военными событиями в стране, поясняет Хоменко.

Украину тянет вниз ВВП на душу населения. С 2013 года он сократился почти в два раза. Существующая система медицины в Украине негативно влияет на продолжительность жизни. Реформа только началась, и результатов нужно ждать.

Влияет на ощущение счастья и образование, отмечает Скиба. Школа оставляет негативный отпечаток: человек делает вывод, что инициатива наказуема, что нужно отвечать стандартам, что оценка – удар по самолюбию, а не качественная обратная связь. Эта система в чем-то унаследована от советской, в чем-то изуродована коррупцией. После школы человек идет с таким мировоззрением в бизнес, на работу и в другие сферы.

Из-за оккупации Россией Крыма и боевых действий на Донбассе миллионы украинцев потеряли свободу в передвижении и выборе места жительства. Непрозрачная судебная система негативно сказалась на неприкосновенности личности. Поэтому Украина скатилась на 144 место в рейтинге личной свободы.

Как Украине стать счастливее

"Если описать все составляющие индекса счастья простыми словами, то счастье – это возможность заниматься любимым делом, получать за это достойную плату, чувствовать себя полезным и быть уверенным в завтрашнем дне.

Несчастье – это необходимость выживать, "крутиться", это минимальная зарплата в 100 евро, понимание, что о тебе не то что не заботятся, а также не защищают, и гнетущая мысль, что и завтра, и через годы все будет так же. Поэтому данные рейтинга не удивляют – большинству украинцев трудно в настоящем, а в светлое будущее они уже не верят.

138 место в рейтинге счастья – это, собственно, сигнал: "Дно достигнуто" – ниже только самые бедные страны Африки, Сирия, Афганистан. Это сигнал для всех, однако, в первую очередь, для чиновников", – говорит писатель Ник Лисицкий.

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Чтобы создать условия для ощущения счастья, нужны пять факторов, считает Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу "Украинского института будущего".

Гармоничное социальное и экономическое развитие. То есть, украинцы должны иметь хорошее медицинское обслуживание. При этом все должны иметь возможность улучшить свой доход.

Работа.

"Очень важна для улучшения восприятия счастья работа. Работа занимает значительную часть нашего времени и, если она не приносит удовольствия, человек счастливым не будет. Почему мы на 138 месте? Потому что у нас не созданы условия для выбора в плане того, что у нас безработица, новые рабочие места не создаются. Фактически люди идут не на работу, которая приносит удовольствие, а на ту, какая попадется, чтобы прокормить себя и семью. Это сильно влияет на восприятие того, счастлив человек, или нет", – отмечает Ярослав Пилипчук.

Возможность жизненного выбора. В частности, условия для малого и среднего бизнеса. То есть, нужны налоговые каникулы, доступное кредитование, чтобы в стране формировался средний класс.

Бережное отношение к окружающей среде и экологическая культура населения.

Технологии. Нужно, чтобы украинцы имели доступ к мировым новинкам, становились более мобильными, технологически развитыми. Это тоже влияет на чувство счастья.

"Это интересный рейтинг, который показывает предпосылки к счастью. А у каждого человека свое восприятие этого понятия. И каждый должен сам добиваться его на протяжении всей жизни, искать, не покладая рук, не ждать у моря погоды, а фактически делать что-то, чтобы быть счастливыми", – добавляет Пилипчук.

Напомним, сайт "Сегодня" недавно писал, какую зарплату хотели бы для себя сами украинцы.