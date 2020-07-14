Українська
$ 27,09
30,69
  1. Последние новости Украины

Индия передала Украине лекарство от COVID-19: Степанов рассказал о препарате

14 июля, 09:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Партия рассчитана на лечение около пяти тысяч пациентов, зараженных коронавирусом

Украина получила партию лекарственного препарата "Амвир" для борьбы с COVID-19. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Реклама

По его словам, эта партия рассчитана на пять тысяч пациентов.

"Действительно, вчера Индия передала Украине 50 тысяч доз такого препарата как "Амвир". Это количество рассчитано для лечения около пяти тысяч пациентов. Он входит в наши национальные протоколы по лечению коронавирусной болезни. Используется при лечении коронавируса, когда есть сопутствующее заболевание на грипп. Рассчитываем, что он достаточно эффективно будет использоваться и поможет сберечь здоровье нашим украинцам", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава Минздрава рассказывал, что Украина активно отслеживает все испытания вакцин в мире. Он обратился к своим коллегам из Франции, Италии, Нидерландов и Германии, чтобы в случае изготовления вакцины Украина была поставлена в приоритет на ее получение. Так, по его словам, в Украине тестируют четыре препарата от коронавируса. Все препараты проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Индия препарат коронавирус лекарство Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в Украине
Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в УкраинеПолитика
В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашений
В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашенийПолитика
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенок
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенокПроисшествия
Закон о риелторах и смена главы НБУ: когда подорожает недвижимость
Закон о риелторах и смена главы НБУ: когда подорожает недвижимостьНедвижимость
Сегодня выборы объявлены не будут: Зеленский написал письмо в Раду
Сегодня выборы объявлены не будут: Зеленский написал письмо в РадуПолитика
В Харькове копы устроили рейды по ночным клубам: что показали проверки (фото)
В Харькове копы устроили рейды по ночным клубам: что показали проверки (фото)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять