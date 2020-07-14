Индия передала Украине лекарство от COVID-19: Степанов рассказал о препарате

Партия рассчитана на лечение около пяти тысяч пациентов, зараженных коронавирусом

Украина получила партию лекарственного препарата "Амвир" для борьбы с COVID-19. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Реклама

По его словам, эта партия рассчитана на пять тысяч пациентов.

"Действительно, вчера Индия передала Украине 50 тысяч доз такого препарата как "Амвир". Это количество рассчитано для лечения около пяти тысяч пациентов. Он входит в наши национальные протоколы по лечению коронавирусной болезни. Используется при лечении коронавируса, когда есть сопутствующее заболевание на грипп. Рассчитываем, что он достаточно эффективно будет использоваться и поможет сберечь здоровье нашим украинцам", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава Минздрава рассказывал, что Украина активно отслеживает все испытания вакцин в мире. Он обратился к своим коллегам из Франции, Италии, Нидерландов и Германии, чтобы в случае изготовления вакцины Украина была поставлена в приоритет на ее получение. Так, по его словам, в Украине тестируют четыре препарата от коронавируса. Все препараты проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама