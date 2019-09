Индол 3 карбинол: вред или польза для здоровья

Фото: pexels.

На сегодняшний день индол-3-карбинол мало изучен, является экспериментальным веществом. В большом количестве содержится в овощах семейства крестоцветных, а именно в брокколи, белокочанной капусте. На фармакологическом рынке представлен как добавка некоторых лекарств (БАДов). Его терапевтические свойства заключаются в как бы выраженной противоопухолевой активности. Синтетический индол-3-карбинол часто путают с растительным экстрактом брокколи. Но биологическая добавка значительно отличается от натуральной. Она мало исследована, поэтому мнения различных исследователей о ее пользе значительно разнятся.

Где используют индол-3-карбинол

Данное вещество успешно синтезируют и предлагают для употребления в качестве пищевых добавок. Многие фармацевтические компании утверждают, что индол-3-карбинол имеет массу полезных свойств, к которым относят эффективную борьбу с опухолевыми процессами.

"В исследованиях препарата, созданного также на основе индол-3-карбинола для применения в медицинской практике, получены мощные профилактические и терапевтические эффекты на эстрогензависимых опухолях, при папилломатозе человека, а также опухолях, вызванных данным вирусом. Таким образом, у данного препарата можно прогнозировать выраженные онкопротективные свойства. Кроме того, следует отметить, что препарат малотоксичен, хорошо переносится и практически не имеет побочных эффектов". https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=2ahUKEwjii76B6cvkAhVEyaYKHaUSB4kQFjASegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fopyt-protivoopuholevoy-fitoterapii-v-veterinarnoy-praktike.pdf&usg=AOvVaw3g_XMCnjwO6X0ICxd2__yE

Вещество используют для терапии болезней органов желудочно-кишечного тракта, профилактики болезней репродуктивной системы женщин. Но, индол-3-карбинол вещество малоизученное, исследования его эффектов на людях хотя и проводятся, но результатов получено мало чтобы однозначно судить о действии данного компонента.

Также проводились некоторые независимые исследования, данные которых свидетельствовали о неэффективности индол-3-карбинола. Вещество широко тестируется на организмах экспериментальных животных. При исследовании воздействия данного химического вещества на организм крыс, отмечались токсические эффекты и усиление процессов онкогенеза в печени и щитовидной железе. Животные, которые получали индол-3-карбинол имели более высокую заболеваемость гепатоцеллюлярными аденомами по сравнению с контрольной группой.

"In conclusion, I3C was shown to enhance liver and thyroid gland neoplastic development when given during the promotion stage in a rat medium-term multiorgan carcinogenesis model." https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-4-431-67017-9_40

Побочные эффекты индол-3-карбинола

Часто в инструкции по применению не указаны возможные нежелательные эффекты использования препаратов, что имеют в составе и3к. К ним относят:

При увеличении дозировки препарата – расстройства стула в виде диареи, кожная сыпь.

При значительной передозировке возможно развитие тошноты, рвоты, нарушения ориентации в пространстве, тремор конечностей.

Так как о взаимодействии с препаратами других групп известно мало, то биологическую добавку нужно с осторожностью принимать одновременно с другими лекарствами.

Отзывы людей, которые применяли препараты, в составе которых был индол, указывают на частые нарушения менструального цикла, изменения диуреза и цвета мочи, проблемы с жкт, головные боли после употребления индола-3-карбинола.

Индол-3-карбинол – синтетически полученная биологическая добавка представлена в качетсве 50% – L-изомеров, 50% – D-изомеров. Содержащийся в овощах индол-3-карбинол на 100% L-изомер. Качественно организм использует только изомеры-L, а D-изомеры могут оказывать на органы и системы непредсказуемый эффект. Поэтому перед применением данной биологической добавки важно обдумать возможное развитие всех побочных эффектов, риск возникновения которых очень велик.

