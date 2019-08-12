Информационная платформа "Сегодня" и телеканал "Украина" объявляют "Народный рейтинг блогеров"

Экспертами Рейтинга станут профессионалы, создающие уникальный и яркий контент в соцсетях и традиционных медиа

В августе-сентябре информационная платформа "Сегодня" и телеканал "Украина" проведут "Народный рейтинг блогеров", в котором интернет-пользователи прямым голосованием определят лучших украинских блогеров в десяти номинациях.

Рейтинг объединит авторов, которые ведут собственный блог в Instagram, Telegram, на Youtube или в Facebook в украинском сегменте Интернета, имеют не менее 1000 подписчиков и обращаются к разным темам: экономике, бизнесу, здоровому образу жизни, красоте, моде, спорту, психологии семейных отношений, общественным и социальным инициативам, образованию, искусству, творчеству, путешествиям и многим другим, кроме политики.

Рейтинг пройдет в два этапа: первый – подача заявок и формирование шорт-листов членами жюри; второй – народное голосование.

12 августа на сайте "Сьогодні.Lifestyle" начнется подача заявок, которая продлится до 31 августа. Среди поданных заявок члены жюри путем рейтинговой оценки сформируют шорт-лист из 10 блогеров в каждой номинации. Главными критериями в оценивании заявок будут качество и оригинальность контента, взаимодействие блогера с поклонниками. Экспертами Рейтинга станут профессионалы, каждый из которых создает уникальный и яркий контент в социальных сетях и традиционных медиа.

9 сентября на сайте "Сегодня.Lifestyle" стартует голосование "Народного рейтинга блогеров". Ежедневно интернет-пользователи смогут отдавать свой голос за одного номинанта в каждой номинации. Голосование продлится до 22 сентября. Результаты будут объявлены на площадках информационной платформы "Сегодня". Организационный партнер Рейтинга – креативное агентство "Yuccie".

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Детальнее об условиях участия и правилах голосования "Народного рейтинга блогеров" читайте по ссылке.

Заявку на участие в "Народном рейтинге блогеров" можно подать здесь.

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Напомним, что новости "Сегодня" и телеканал "Украина" создают Формулу Независимости. Масштабный спецпроект начнется в преддверии праздника Государственного Флага и продлится три дня

Справка о "Сегодня":

"Сегодня" – информационная площадка, которая объединяет эфирные новости (6 ежедневных выпусков новостей "Сегодня", "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", которые выходят на телеканале "Украина"), газету "Сегодня", сайт Segodnya.ua и диджитал-сегмент.

Общий среднемесячный охват бренда "Сегодня" (ТВ + газета + Интернет) серди аудитории 18+ составляет 26,08 млн – это 68 % от всего населения Украины (18+) (без оккупированных территорий Крыма и Донбасса).

Телевизионные выпуски новостей "Сегодня" можно увидеть каждый день в эфире канала "Украина" в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 19:00 и 23:00 ч.

В 2018 году телевыпуски "Сегодня" лидировали среди всего взрослого населения страны (18+). Доля вечерних выпусков "Сегодня" в 19:00 составила 15,2 %, "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" – 17,8 %. Всего в эфир вышло почти 32 тыс. сюжетов.

Ежедневно с телевизионными выпусками "Сегодня" контактирует почти 6 млн зрителей.

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