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Інформаційна боротьба з COVID-19: як представники бізнесу допомагають державі під час пандемії

29 мая, 13:04

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Волонтери Кока-Кола Беверіджиз Україна стали консультантами урядової «гарячої лінії»

Пандемія, спричинена COVID-19 стала новим викликом для світової спільноти та для України, зокрема. Так, під час карантину, суттєво збільшилась кількість звернень від громадян до "Урядового контактного центру, який функціонує в Україні вже 11 років.

Окрім нагальних соціальних питань, які завжди турбують українців, додалися тисячі звернень з проханням надати консультативну інформацію з питань, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

До інформаційної боротьби з вірусом долучилися і представники бізнесу, зокрема і Кока-Кола Беверіджиз Україна. Відтак, 17 працівників компанії у робочий час працюють на урядовій "гарячій лінії" зі збереженням заробітної плати. Вони допомагають працівникам контакт-центру консультувати громадян стосовно медичних та захисних засобів для протидії розповсюдженню коронавірусу, надання медичної допомоги, психологічної підтримки та інших питань соціального характеру.

"Моя нова роль полягає в тому, що я координую роботу волонтерів компанії, які на час карантину стали консультантами урядової "гарячої лінії". Нас з командою надихає те, що ми можемо бути корисними державі у цей складний час і маємо можливість надавати необхідну підтримку нашим співгромадянам під час пандемії", – зазначила Маргарита Тарасова, працівниця компанії Кока-Кола Беверіджиз Україна.

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Волонтери компанії працюють дистанційно за змінним графіком у робочі дні з 09:00 до 17:00 і щоденно отримують необхідну інформаційну онлайн-підтримку від Урядового контактного центру. З початку травня волонтери опрацювали понад 1400 дзвінків громадян з усієї України, які надійшли на урядову "гарячу лінію" з питань COVID-19.

Перед початком роботи представники Урядового контактного центру організували необхідне навчання для волонтерів та протестували усіх майбутніх консультантів.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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правительство волонтеры коронавирус контактный центр COVID-19 Кока-Кола Беверіджиз Україна

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