Инновации и сырье для идей: украинские студенты посетили престижную архитектурную выставку в Милане

Молодые специалисты пообщались с именитыми итальянскими архитекторами и увидели сотни новинок на отраслевой выставке

Фото: kolesnikovfund.org.

Инновации и сырье для идей: украинские студенты посетили престижную архитектурную выставку в Милане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a74/b84/5c8a74b843ebf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a74/b84/5c8a74b843ebf.jpg 2019-03-14T17:54:00+02:00 Украина Молодые специалисты пообщались с именитыми итальянскими архитекторами и увидели сотни новинок на отраслевой выставке

Молодые специалисты пообщались с именитыми итальянскими архитекторами и увидели сотни новинок на отраслевой выставке

За победу в конкурсе "Архитектор 2019" соревновались 1300 студентов из разных городов Украины. Победу одержали 30 лучших участников, которых Благотворительный фонд Бориса Колесникова наградил поездкой в архитектурный тур в Милан. Студенты побывали в исторических местах, рассмотрели архитектурные шедевры Италии, а также посетили отраслевую выставку Made Expo 2019.

Древняя архитектура и модерновые районы Италии

Милан поражает своим разнообразием: здесь древние постройки абсолютно органично соседствуют с новомодными кварталами, которые застроены стеклянными небоскребами. Студенты два дня провели в сопровождении итальянских гидов-архитекторов – Франчески Ачербони и Пьерфранческо Сачердоти, которые показали не только знаменитую Арку Мира и роскошную Галерею Виктора Эммануила II, но и отвели украинских архитекторов в район небоскребов и парков – Порта Нуова.

Порта Нуова когда-то был всего-навсего промышленным районом, который видоизменился невероятным образом. В начале 2000-х заброшенные склады, ангары и железнодорожные помещения начали активно убирать и застраивать новыми, фешенебельными зданиями. Сейчас Порта Нуова остается одним из самых дорогих районов для проживания, именно здесь находится знаменитый небоскреб – Вертикальный лес. Особенность здания в том, что там на балконах размещено 900 деревьев, которые делают дом похожим на лиственный водопад. Правда, квартиры в этом доме стоят тоже прилично, один квадратный метр обойдется от 9 до 20 тыс. евро.

Студентов этот квартал очень впечатлил, и они еще долго рассуждали о том, что это было бы крутым решением для серых украинских многоэтажек. Анастасия Иванченко, студентка Одесской государственной академии строительства и архитектуры рассказала нам, что такая архитектура поднимает настроение, создает комфорт и уют.

"Мне очень понравились жилые многоэтажные дома. Это такие же девятиэтажки, как и у нас в Одессе, например, но то, как они выглядят – это что-то совершенно другое. Уже приятно приехать домой не в серый куб, а в яркое, красивое пространство, где все очень органично, современно и стильно. Хочется, чтобы людям было радостно возвращаться домой, а такая архитектура этому только способствует", – говорит Настя.

Она добавляет, что сама организация тура в таком ключе – это большой подарок. Потому что, если поехать в Милан самостоятельно, очень сложно организовать самому себе такие экскурсии, пообщаться с итальянскими экскурсоводами, которые живут в городе, чувствуют, знают его и рассказывают сотни интересных фактов. Фонд сделал талантливой молодежи настоящий подарок.

Другой модерновый район Милан, в котором побывали студенты – это City life. Дома там построили именитые архитекторы, например, обладательница престижной Притцкеровской премии Аарата Исодзаки, ирако-британская архитектор Заха Хадид. Украинские студенты долго обсуждали между собой, как это невероятно круто, что целый квартал проектировали именно женщины-архитекторы.

На выставке Made Expo 2019 более 1000 экспонатов

Но, больше всего студенты ждали архитектурную выставку Made Expo 2019 и говорили, что сбудется их самая заветная мечта. Действительно, выставка впечатляет своими размахами и по праву считается одним из самых значимых мероприятий в Европе. Там собираются архитекторы, инженеры, строительные компании, подрядчики, поставщики и многие другие, чтобы обсудить и показать новые материалы и тенденции в архитектуре, дизайне и строительстве.

"К сожалению, в нашей архитектурной практике не используются новые технологии, а я очень хочу посмотреть на новые композитные материалы, на материалы, созданные при помощи 3D-печати, т.е. инновации, которые сейчас на пике", – делится ожиданиями Мария Лященко, студентка Киевского национального университета строительства и архитектуры.

На выставке представлено более 1000 различных экспонатов и проводится около сотни мероприятий и конференций. В этом году темой выставки стало "Качество жизни", где акцент сделали на комфорте, безопасности и инновациях.

Студентка Анна Абаева, которая учится в Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры рассказывает, что на выставке хочет почерпнуть что-то новое для своих будущих проектов.

"Любой опыт в любой сфере я воспринимаю как сырье для того, что можно переработать в идеи. Даже если я вижу на выставке что-то настолько инновационное, что не могу понять, в зависимости от того, как я это пойму, я смогу трансформировать это в какой-то проект или его часть. Жду сырья для идей", – говорит Анна.

На выставке студенты останавливаются возле каждого стенда и рассматривают, что же там представлено. Так, архитекторы с удовольствием расспрашивали консультантов о новых видах ламината и плитки, которых еще нет в Украине, о москитных сетках, которые похожи на произведение искусства из органзы, и о много другом.

"Здесь много новинок, которые к нам приедут лет через десять, и поэтому мы здесь. Изучение новых форм, материалов даст толчок к созданию чего-то абсолютно другого, развяжет нам руки, чтобы мы могли что-то придумывать. Классно и то, что каждый из посетителей может найти что-то свое – конструкции, материалы или интерьеры. Каждый может выбрать павильон, который ему по душе. Меня больше интересуют строительные материалы и конструкции", – поясняет Марта Татьяненко из Львовской политехники.

Заинтересовала студентов и стена, которая полностью сделана из мха. Молодые архитекторы объяснили нам, что это синтетический мох, который долговечен и непривередлив в уходе, поэтому такие стены спокойно можно делать в своих квартирах и домах.

"Это очень удобно, он не требует особого ухода. Он может жить до десяти лет, его нужно только опрыскивать. Но, я слышала, что жалуются на то, что с обратной стороны стены появляется сырость. Поэтому нужно делать правильную гидроизоляцию, оставлять воздушный зазор, чтобы стена вентилировалась, и тогда не будет никаких проблем. Такое озеленение может выступать и защитой от солнца, и удерживать тепло", – рассказывает Валерия Бабий из Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

А вот Анастасию Иванченко заинтересовали конструкции, которые можно использовать для разделения зон в комнате. Она отмечает, что интерьерная мода приходит в Украину с опозданием, а на выставке можно посмотреть на все новинки.

"Это используется как перегородка, открытая и легкая. В интерьерах это очень модно. Можно разделить пространство, отгородить кухню от столовой, например. Интерьерная мода доходит до нас спустя лет десять после того, как появляется здесь. Италия – это законодатель интерьерной моды. Это та страна, на которую стоит ровняться", – комментирует Иванченко.































Студенты очень рады, что смогли пообщаться с талантливыми итальянскими архитекторами, посмотреть на их работы и почерпнуть много опыта. В благотворительном Фонде Бориса Колесникова рассказывают, что конкурс "Архитектор" проводится уже третий раз. Впервые в 2014 г. студенты посетили Токио, в 2018 г. – Дубай, а сейчас им посчастливилось побывать в Милане.

"Милан является культурным и архитектурным центром Италии. За четыре дня наши победители увидели экологические и инновационные строительные решения, прикоснулись к памятникам с древнейшей историей. Будущие специалисты смогли перенять передовой опыт в известном архитектурно-дизайнерском бюро Италии – One Works, пообщаться с одним из управляющих партнеров Леонардо Кавалли. Побывали ребята и в Европейском институте дизайна IED Istituto Europeo di Design – ведущем вузе Европы в области моды, дизайна, визуального искусства и коммуникаций, посетили профильные занятия. Сегодня мы даем молодежи новые знания и мотивацию, а завтра она сконструирует оригинальные сооружения и возведет новые города", – подчеркивает директор Благотворительного Фонда София Мудрык.

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