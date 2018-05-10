Иностранцам может грозить опасность: Украина предложила отправить в Россию миссию ОБСЕ

Сегодня, 16:54

Кремль использует "казаков" для разгона митингов, которые воевали на Донбассе, отметил украинский дипломат

Иностранные болельщики могут попасть под &quot;горячую ногу&quot; силовиков в РФ. Фото: ovdinfo.org
Иностранные болельщики могут попасть под "горячую ногу" силовиков в РФ. Фото: ovdinfo.org

Украина обеспокоена ситуацией с нарушением прав человека в РФ, что ярко продемонстрировали действия силовиков во время недавних акций протеста в России с массовым задержанием людей. Эти инциденты ставят под сомнение безопасность иностранных болельщиков во время проведения Чемпионата мира по футболу этим летом. Об этом говорится в выступлении на заседании ОБСЕ в Вене представителя Украины Евгения Филипенко.

По его словам, против активистов в Москве бросили бывших боевиков с Донбасса.

"Мы с обеспокоенностью отмечаем, что Кремль использовал так называемые "казачьи" военизированные формирования, чтобы избивать и разгонять мирных демонстрантов в Москве. Следует отметить, что среди этих "казаков" были определены бывшие члены террористических организаций на Донбассе. Задержания и аресты свидетельствовали о страхе перед режимом и позорной государственной политике подавления прав человека и основных свобод, попытках искоренить инакомыслие в России. Использование насилия в отношении несовершеннолетних и молодых людей особенно оскорбительно", – заявил дипломат.

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Он считает, что иностранным болельщикам будет грозить опасность от бывших боевиков.

"Мы принимаем к сведению заявленные намерения российских властей вовлечь вышеупомянутые "казачьи" военизированные формирования в "защиту общественного порядка" во время Чемпионата мира по футболу. Способ, которым они действовали 6 мая, и их известная нетерпимость к другим народам, вызывают серьезную озабоченность по поводу безопасности тех иностранных футбольных болельщиков, которые могут принять решение посетить этот турнир. В этом тревожном контексте мы призываем Российскую Федерацию рассмотреть возможность приглашения Миссии ОБСЕ по оценке прав человека для тщательного изучения ситуации и разработки соответствующих рекомендаций в соответствии с обязательствами и международными стандартами ОБСЕ", – заявил на заседании организации Филипенко.

Напомним, накануне, в субботу, в России прошли массовые протесты против Путина "Он нам не царь" в связи с его новым президентским сроком. В общей сложности в российских городах задержали более тысячи человек.

Такими действиями российских властей возмутились в США и ЕС. Европейцы призвали российские власти в полной мере соблюдать международные обязательства для защиты указанных прав и немедленно освободить мирных демонстрантов.
Россия, обсе, Филипенко, болельщики, чемпионат мира

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"Сегодня"

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