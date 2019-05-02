Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Иностранец нелегально пробрался в Украину с ребенком на руках

2 мая, 00:40

По словам мужчины, девочка является его дочерью, а ее мать находится в Украине

Фото: ГПСУ

Пограничники задержали мужчину, который с маленьким ребенком, в обход пункта пропуска, незаконно пересек границу. Об этом сообщили в пресс-центр ГПСУ..

Как сообщили пограничники, мужчина незаконно пересек границу из Молдовы в Украину, в направлении Старая Андрияшевка – Розаловка.

Правоохранители задержали мужчину с маленькой девочкой на руках. По его словам, он гражданин соседней страны, никаких документов, удостоверяющих его личность при себе не имел, однако у него было свидетельство о рождении ребенка. Согласно данным в свидетельстве, девочка, которой не исполнилось и двух лет, родилась в Винницкой области.

Пограничники установили, что мужчина якобы направлялся в Киев в поисках работы и, не имея необходимых для официального пересечения границы документов, решил попасть в Украину незаконным способом. По его словам девочка является его дочерью, а ее мать находится в Украине.

Сейчас мужчину задержали для установления его личности, привлечения к ответственности и выяснения всех обстоятельств дела. По данному факту сообщено в компетентные правоохранительные органы. Девочку 2017 рождения пограничники передали представителям службы по делам детей. Продолжаются мероприятия по установлению родителей ребенка.

Напомним, в Украине начинается туристический сезон. Для тех, кто собирается поехать за границу на машине, "Сегодня" собрали советы, как подготовиться, чтобы легко пересечь государственную границу. Ведь каждый год случаются истории, когда планы украинцев отдохнуть за границей срываются. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ребенок, граница, задержание, пограничник

Вы сейчас просматриваете новость " Иностранец нелегально пробрался в Украину с ребенком на руках". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как без проблем пересечь границу на машине: пограничники дали советы

29 апреля, 08:12

Украинцев просят не нервничать и внимательно относиться к документам

Граница с высоты птичьего полета: как харьковские пограничники ловят нарушителей

26 апреля, 21:13

"Сегодня" проинспектировали границу между Украиной и Россией

«Нищенствует…». Что случилось с дочерью Олега Табакова

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

Оккупанты выдвинули дерзкое требование к Зеленскому по Крыму

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

Ученые выяснили, что мешает потере лишнего жира на животе

Цена «Голоса». Почему победа дочери Алсу взорвала общество?

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Как привязанность к матери влияет на развитие детей

15 самых жутких и странных существ на планете

Фотографии этого мальчика стали настоящей сенсацией в Сети

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

29 апреля, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

29 апреля, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

Зрители уходят с концертов Стаса Михайлова

Журналисты «Первого канала» готовы устроить бунт

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы