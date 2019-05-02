Иностранец нелегально пробрался в Украину с ребенком на руках

По словам мужчины, девочка является его дочерью, а ее мать находится в Украине

Фото: ГПСУ

Пограничники задержали мужчину, который с маленьким ребенком, в обход пункта пропуска, незаконно пересек границу. Об этом сообщили в пресс-центр ГПСУ..

Как сообщили пограничники, мужчина незаконно пересек границу из Молдовы в Украину, в направлении Старая Андрияшевка – Розаловка.

Правоохранители задержали мужчину с маленькой девочкой на руках. По его словам, он гражданин соседней страны, никаких документов, удостоверяющих его личность при себе не имел, однако у него было свидетельство о рождении ребенка. Согласно данным в свидетельстве, девочка, которой не исполнилось и двух лет, родилась в Винницкой области.

Пограничники установили, что мужчина якобы направлялся в Киев в поисках работы и, не имея необходимых для официального пересечения границы документов, решил попасть в Украину незаконным способом. По его словам девочка является его дочерью, а ее мать находится в Украине.

Сейчас мужчину задержали для установления его личности, привлечения к ответственности и выяснения всех обстоятельств дела. По данному факту сообщено в компетентные правоохранительные органы. Девочку 2017 рождения пограничники передали представителям службы по делам детей. Продолжаются мероприятия по установлению родителей ребенка.

Напомним, в Украине начинается туристический сезон. Для тех, кто собирается поехать за границу на машине, "Сегодня" собрали советы, как подготовиться, чтобы легко пересечь государственную границу. Ведь каждый год случаются истории, когда планы украинцев отдохнуть за границей срываются.

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