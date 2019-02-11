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Instagram меняет правила размещения постов

Сегодня, 05:20

Соответствующий вопрос подняли в Великобритании после самоубийства подростка

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Instagram меняет правила размещения постов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d9b/278/5c5d9b2785e23.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d9b/278/5c5d9b2785e23.png Украина Соответствующий вопрос подняли в Великобритании после самоубийства подростка

Популярный сервис для обмена фотографиями Instagram будет "банить" некоторые графические изображения, которые могут намекать на самоубийства. Соответствующий вопрос подняли в Великобритании после самоубийства подростка.

Как сообщается, отец девочки-подростка сказал, что платформа способствовала решению его ребенка покончить с собой. 

Шеф Instagram Адам Мосери заявил, что платформа вносит ряд изменений в свои правила размещения контента.

"В вопросах самоубийства... мы должны больше делать для того, чтобы защитить наиболее уязвимых в нашем сообществе", – отметил он.

Призыв к изменениям был поддержан британским правительством после того, как семья 14-летней Молли Расселл нашла материал, связанный с депрессией и самоубийством, в ее аккаунте в Instagram после ее смерти в 2017 году.

Напомним, в Facebook Messenger появилась кнопка отмены отправки сообщения. Функция действует как на iOS, так и Android.

Кроме того, Facebook начал тестировать новую функцию в Messenger. По истечению 10 минут пользователи смогут удалить сообщение в своем окне, однако оно останется во входящих у получателя.

Ранее Facebook запатентовал систему,которая сможет удаленно активировать микрофон в мобильном телефоне. Это нужно для того, чтобы подслушать, что люди смотрят по телевизору. Согласно патентной заявке, система будет реагировать на встроенные в телешоу и рекламные ролики сигналы, которые не слышны для людей. Когда такой сигнал прозвучит из телевизора, система автоматически включает микрофон на смартфоне или планшете, чтобы записать звук и зафиксировать, как долго люди смотрят шоу или рекламу. Записи затем будут сопоставлены с базой данных, чтобы Facebook мог определить, что именно смотрели пользователи.

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Тег Instagram, соцсеть, Messenger

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Источник:

Associated Press

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