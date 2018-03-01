"Интергал-Буд" признан лидером строительной отрасли в Украине

Экспертное жюри профессиональной премии "Украинский Строительный Олимп" определило наилучших застройщиков Украины. В результате звание "Лидер отрасли – 2018" получила строительная компания "Интергал-Буд".

Лауреатом такого высокого звания компания стала вполне заслуженно. Имея 15-летний опыт работы на украинском строительном рынке, "Интергал-Буд" уверенно удерживает лидерские позиции. В ее активах свыше 70 реализованных проектов коммерческой и жилой недвижимости в разных регионах Украины общей площадью более 2,5 млн кв. м. Сейчас одновременно возводится свыше 900 тыс. кв. м жилья. А проектный портфель на 2018-2020 годы составляет 3,5 млн. кв. м жилой недвижимости.

В целом деятельность застройщика отличается большим количеством вовремя сданных проектов, высокими темпами строительства, самой широкой географией и отсутствием проблемных застроек.

Жилье возводится за счет собственных средств компании, покупателям предлагаются выгодные условия сотрудничества.

Компания уже неоднократно становилась лауреатом Business Olimp Awards, в частности, в 2012 и 2015 годах. Нынешний отбор на звание лауреата премии "Украинский Строительный Олимп" проводился по методике экспертных оценок. На основании анкетных данных, информации СМИ, специализированных форумов и потребительских опросов компания получила высокую оценку в профессиональном содружестве Строительного Олимпа и была одобрена членами Экспертного Совета.

Команда "Интергал-Буд" искренне рада награде и выражает благодарность всем членам жюри за признание. "Мы обязываемся и в дальнейшем возводить современное европейское жилье, предоставляя людям комфорт, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, подтверждая высокое звание лидера строительной отрасли!" - заявила коммерческий директор компании Анна Лаевская.

Лиц. АЕ номер 182564 от 07.12.2012 ГАСИ Укр.