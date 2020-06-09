Interkassa поддержала в коронакризис социально уязвимые семьи

Для социально уязвимых семей из Киевской и Луганской областей компания закупила одежду и обувь, технику и школьные канцтовары, витамины и медикаменты, вещи первой необходимости и продукты питания. Социальную акцию провели в канун Дня защиты детей в партнерстве с БФ "СОС Дитячі Містечка Україна".

"Из-за коронакризиса благосостояние многих украинцев ухудшилось. Некоторые остались без постоянного дохода. Мы предоставили адресную помощь 5 семьям из Броваров, Киева, Северодонецка и Старобельска на общую сумму более 70 тыс. грн", – сообщили в пресс-службе Interkassa.

"Очень важно понимать: за наших детей отвечает украинское общество. Мы благодарны партнерам, которые разделяют это убеждение, – отметил национальный директор МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка Україна" Сергей Лукашов. – В период распространения коронавируса около 42 тыс. украинских детей вернули из интернатов в семьи. У большинства, к сожалению, нет условий для проживания, надлежащего питания, безопасности…"

В Interkassa подчеркнули: подобные социальные инициативы не разовая, а постоянная традиция для компании. Ранее Интеркасса помогла организовать зимний отдых в Карпатах для детей из БФ "Місто щасливих дітей".

Напомним, Interkassa – это агрегатор платежных методов для онлайн-бизнеса. Компания обслуживает несколько тысяч клиентов в разных странах, предоставляя инновационные платежные решения для e-commerce. В 2009-м компанию основал финтех-инвестор Игорь Фисун, за 11 лет она вышла на уровень 3 млн транзакций в месяц. В разные годы Interkassa была удостоена наград "Выбор года", "Звезда качества", PaySpace Magazine Awards.

Благотворительный фонд "СОС Дитячі Містечка Україна" – негосударственная организация с 16-летним стажем работы в стране. Фонд развивает программы семейных форм воспитания, укрепления семьи, работы с молодежью и др.

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