Интернет не "ляжет" из-за карантина: эксперт рассказал, как Украина живет в онлайне

Украинцы из-за карантина ушли в интернет – интернет-трафик вырос на 25%. Но после окончания карантинных мер многие компании могут остаться в онлайне, вместо того чтобы работать в офисах. В интервью сайту "Сегодня" один из отцов украинского интернета, руководитель холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский рассказал, как изменилась IT-сфера после введения карантина.

"Я считаю, что мы не вернемся к начальной точке – к тому, что было в январе. К примеру, радикально изменится потребность в офисах. Конечно, мы все не переедем в онлайн, но даже если завтра карантин отменят, то многие компании сократят часть офисных площадей, научившись работать в онлайне. У онлайна есть недостатки, но есть и преимущества. Люди научатся их использовать, просто нужно к ним привыкнуть", – сказал он.

Ольшанский отметил и "расцвет" доставки продуктов – это выгоднее для украинцев даже без всяких акций.

"Люди поймут, что ходить за продуктами вовсе не обязательно. Кстати, есть такой эффект: покупая в онлайне, экономишь до 30%. И дело не в ценах, а в том, что в онлайне человек не покупает ненужного, не делает огромного количества импульсивных покупок, как при походе в магазин. Хлеб и молоко всегда в конце супермаркета располагают лишь для того, чтобы человек прошел мимо максимального количества полок. В онлайне это не работает. Там тоже будет маркетинг, но по-другому", – объяснил IT-эксперт.

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Также Ольшанский сообщил о значительном росте интернет-трафика после ввода карантина. Это связано с тем, что украинцы оказались дома "один на один с компьютером" и просто обречены на онлайн-жизнь в ближайшие недели.

"Трафик вырос примерно на 25%. По некоторым направлениям, возможно, больше. В Украине интернет достаточно прочно построен, есть большие запасы по пропускной способности. Я не предвижу никаких проблем. Может, проблемы будут в мобильном сегменте, но это нужно интересоваться у мобильных операторов, насколько они способны "переварить" рост трафика. Но в "наземном" сегменте никаких проблем не должно быть", – подытожил он.

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