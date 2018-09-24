Интернет-врачи: стоит ли доверять их диагнозам

Если болит голова, ломит поясницу и беспокоит что-то в правом боку, многие не ждут врача, а спешат в интернет за советами.

Надо просто ввести в поисковике: например – болит в правом боку – и сразу куча диагнозов: от аппендицита до цирроза печени. Таблетки здесь тоже порекомендуют. Есть целые интернет-сайты, на которых можно выбрать врача и пожаловаться ему. Но стоит доверять такому диагнозу?

Лень, желание быстрого результата и недоверие к врачам у людей уже в крови. В восьмидесятые было засилье экстрасенсов. Воду заряжали прямо с телевизора. Теперь бегут к виртуальному врачу. Но настоящий ли он – по ту сторону экрана, и человек ли вообще?

Марина Говорухина консультируется у онлайн-врачей.

"Если появляются подозрительные симптомы, я иду в Google. Диагнозы, которые я себя ставила и Которые ставили врачи – пока совпадали", – говорит она.

Кто дает консультации в Интернете и кто ответит за неправильное лечение, если Марина пострадает?

Олег Балабан – консультирует по телефону в службе скорой помощи. По телефону, за четыре года творил чудеса лишь дважды. По телефону успел принять роды. Оказывал реанимацию.

Остальные его телефонные пациенты, а их около двух сотен в день, под конец разговора получали один ответ. Невозможно поставить диагноз не видя больного.

Пик телефонных звонков приходится на период с семи вечера до часа ночи. Потому что днем внимание людей отвлекает работа или дела. На выходных телефон звонит вдвое больше, потому что поликлиники не работают.

Разработчик сервиса по предоставлению медицинских консультаций Дмитрий Корниенко говорит, что медицинскими интернет-советами пользуются из-за нехватки времени.

Дмитрий Корниенко – студент-медик. Разработал сервис по предоставлению медицинских консультаций. Выиграл грант на запуск и вместе с напарником ищет врачей, чтобы давали профессиональные советы через Интернет.

Далее карты раскрывает доктор со стажем. Марина Крапивнер несколько месяцев консультировала через Интернет. Говорит, некоторые интернет-порталы действительно заключают договоры с врачами и частными клиниками. Но здесь своя – ложка дегтя.

По ее словам, доктор не сидит постоянно онлайн и пациенты не сидят. Переписка может затянутся на недели и не приведет ни к чему. Кто находится по ту сторону экрана – студенты или доктора с образованием – сложно выяснить.

Нет гарантии, что интернет-консультации предоставляет настоящий врач.

Между тем, родители часто пользуются советами из интернет-форумов.

Олег запускает в Интернет врачей-ботов. Это когда по ту сторону вашего экрана не живой человек, а искусственный интеллект.

Он рассказывает, что квалифицированный врач имеет список вопросов, так же работает чат бот. выдает определенный вариант симптомов и версию диагноза. Определить реальную болезнь может, на самом деле, только доктор.

Итак, чтобы определить, кто дает советы – человек или робот, нужны специальные вопросы.

Чтобы искусственный интеллект был максимально эффективным для пациента, Олегу нужно найти хорошего программиста и профессионального медика. Впрочем, большинство украинских разработчиков не слишком обеспокоены квалифицированной поддержкой чат-ботов. А значит, Марина каждый раз рискует получить ложную совет. Раскусить искусственный интеллект легко.

"Введите какие-то нелогичные ответы – вы общаетесь с компьютером. Задайте ему вопрос – вы чат бот? – как правило, никто не скрывает", – говорит Олег Калион, директор компании по разработке чат-ботов.

Общение с ботом не помешает, если он расспросит вас о возрасте, росте, весе, пол. Чем болели, что беспокоит. Соберет первую информацию, чтобы сделать предположение о диагноза и записать на прием. Так врачу работать значительно проще. Конечно, если подготовленный пациент приеме не изображает из себя врача.

Медик Федор Лапий год назад спел рэп, чтобы хоть как-то достучаться до любителей онлайн-лечения, но толку от его творчества пока мало.

Онлайн-врачей Лапий на себе не проверял, только читал, что советуют. Находил ошибки.

Между тем, постоянное желание находить у себя новые симптомы и ставить диагноз через Интернет -это болезнь. Назвывается ипохондрия. Марина ипохондриком себя не считает.

В свою очередь, лечиться через Интернет адвокат Марченко не рисковал. Себе дороже.

"Когда вы пытаетесь сэкономить деньги, время и заниматься самолечение в Интернете – вы берете ответственность на себя", – говорит он.

Аналитики известного онлайн-сервиса посчитали: больше всего в Интернете консультируются женщины в возрасте 25-34 года: ищут профильных специалистов: гинекологов, дерматологов, отоларингологов, урологов, гастроэнтерологов. За поисками столица лидирует, за ней Харьков.

Между тем, новшества стартовавшей медреформы породили новые жалобы: врачи "первички" все чаще отказываются приезжать на дом, ведь им разрешили самостоятельно определять необходимость визита.

Ранее Национальная служба здоровья объявила "вторую волну" подписания договоров с медицинскими учреждениями. В Нацслужбе здоровья просят не откладывать процедуру на потом, чтобы иметь время на исправление возможных ошибок.

О том, какие проблемы могут возникнуть с медреформой, сайт "Сегодня" писал в материале "Хотелось уволиться. Или умереть на месте": что не так с медреформой.