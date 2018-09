Интервью с Андерсом Аслундом: "Очевидно, что Трамп служит Путину, а не американской нации"

Как недавно заявили в Белом доме, Соединенные Штаты готовят второй пакет жестких санкций против России по "делу Скрипалей". С одной стороны, этого требует закон о ликвидации химического и биологического оружия 1991 года. Напомним, что первый раунд санкций Администрация США ввела почти месяц назад. По нормам закона, если Россия не предпримет конкретных действий, чтобы убедить США в том, что она прекращает использование химического оружия (включая проведение международных инспекций в самой России, на что Москва, вероятно, не согласится), тогда через 90 дней будет введен второй раунд санкций.

С другой стороны, заявления об очередной волне жестких санкций – попытка Администрации смягчить санкционное давление Конгресса. Но, по словам экспертов, вряд ли это поможет. Сразу после промежуточных выборов Конгресс возьмется за принятие нашумевшего "адского" закона, который санкционирует новый российский госдолг и некоторые государственные российские банки. А вот судьба санкций против "Северного потока-2" все еще туманна, поскольку российские лоббисты в Вашингтоне активно работают над тем, чтобы смягчить эти санкции.

В интервью сайту "Сегодня" старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд рассказал, почему нельзя утверждать, что Россия научилась жить под санкциями, и как на российской экономике скажется введение санкций против нового государственного долга.

- На днях на слушаниях в Конгрессе помощник госсекретаря по вопросам экономики и бизнеса Маниша Сингх заявила, что США готовят второй раунд жестких санкций против России по "делу Скрипалей". Но вообще-то это их обязанность по закону о ликвидации химического и биологического оружия 1991 года.

- Мы сейчас наблюдаем один санкционный бой за другим. К примеру, на прошлой неделе под санкции против Северной Кореи попали российские предприятия Владивостока. И динамика такая, что президенту Трампу никто не доверяет. Он "слуга" Путина – это всем очевидно. Непонятно только, как Путин ему платит. Но совсем очевидно, что Трамп служит Путину, а не американской нации. Мы все помним, как в прошлом году Конгресс принял антироссийский санкционный закон CAATSA, во многом, чтобы президент не смог единолично отменить санкции против России. После того, как 2 августа Трамп подписал этот закон, на отмену санкций теперь нужно решение Конгресса.

Помимо этого в январе республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен зарегистрировали новый санкционный законопроект Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act (DETER Act), чтобы Россия дальше не смогла безнаказанно влиять на выборы в других странах. Сейчас мы видим, по сути, третью санкционную волну от Конгресса, когда сразу шесть сенаторов из Республиканской и Демократической партии зарегистрировали еще один "адский" закон The Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DESKAA – Авт.) сразу после встречи Трампа и Путина в Хельсинки, которая была просто безумием. Никто не знает, о чем Трамп сидел и два часа разговаривал с Путиным. И выглядит это как явное предательство. Вообще сразу после Хельсинки была целая волна новых санкционных законопроектов, их подали около 20-ти, так что посмотрим, какой из них примут.

- Но главных там сейчас два законопроекта: DETER Act и DESKAA.

- Да, но главный все-таки, я думаю, DESKAA авторства демократов – Роберта Менендеса, Бена Кардина и Джин Шахин; и республиканцев – Линдси Грэма, Кори Гарднера и Джона Маккейна. В этом проекте главных три элемента: санкции против российского госдолга, некоторых российских государственных финансовых институтов и энергетических предприятий. Думаю, что как раз санкции против энергетики приняты не будут. Потому что это больше вредит американским, нежели российским предприятиям. К примеру, у ExxonMobil большое совместное предприятие на Сахалине с "Роснефтью" на несколько миллиардов долларов. Если будут введены санкции, они запретят американским предприятиям сотрудничать с российскими. В таком случае ExxonMobil придется передать свою часть российскому государству без компенсации. Плюс после введения санкций станет невозможным экспорт нефти из Казахстана, где у ExxonMobil и Chevron достаточно большие инвестиции. Поэтому санкции против энергетики введены не будут.

К тому же сейчас, вводя второй раунд санкции по "делу Скрипалей", Администрация Трампа попробует показать, что они настроены решительно, чтобы отодвинуть Конгресс от этого процесса. Администрация будет действовать по закону 1991 года о санкциях против стран, которые используют химическое оружие. В свое время американцы уже использовали этот закон против Саддама Хусейна, а сейчас – против России, говоря, что это "драконовская" мера, поскольку затрагивает сотни миллионов долларов российского экспорта. Но на фоне общего экспорта США более $3 трлн – это не кажется "драконовской" мерой. И российская власть тут подыгрывает Вашингтону, говоря, что это действительно "драконовская" мера.

Первая волна санкций по "делу Скрипалей" была введена в конце августа. Теперь у России, по нормам закона 1991 года, есть 90 дней, чтобы допустить международных инспекторов на свою территорию (и доказать, что они не хранят и не используют химическое оружие – Авт.). Если Россия этого не сделает, а она этого не сделает, то через 90 дней Администрация должна ввести вторую волну санкций против России. Но, по правде говоря, возможность вводить санкции против России у Администрации Трампа есть и на основе принятого в прошлом году закона CAATSA. Но она этого не делает. А сейчас Белый дом заявляет о второй волне жестких санкций против Москвы, чтобы этого не сделал Конгресс, который, я думаю, таки примет новый санкционный закон, но уже после промежуточных выборов в ноябре.

- И какие там будут санкции?

- Точно будут санкции против нового государственного долга. Это, конечно, важная санкция, но для российской экономики не критичная. Думаю, также будут санкции и против российских государственных институций, которые прямо не работают с предприятиями и населением. Проще говоря, это значит, что санкции против "Сбербанка", "ВТБ", "Россельхозбанка" и других не введут. А вот в первом ряду на введение санкций – "Внешэкономбанк", "Росинбанк", "Промсвязьбанк", который помогает предприятиям под санкциями. Потом, возможно, "ВТБ Капитал", "Газпромбанк", который работает, чтобы строить такие чудесные проекты, как "Северный поток-2". То есть, это может стать неким способом США остановить строительство "Северного потока-2".

- То есть, санкции против "Северного потока-2" таки введут?

- Не думаю, что "Северный поток-2" санкционируют прямо. Наверняка, это будут какие-то финансовые санкции, которые затронут финансирование проекта. Вообще как это возможно, чтобы компании-подрядчики Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга строили "Северный поток-2", находясь под санкциями? Думаю, что и сама канцлер Германии Ангела Меркель не хочет строительства "Северного потока-2". Но ее партнеры – социал-демократы (СДПГ, партнеры блока ХДС/ХСС – Авт.) – хотят этот проект.

- И это, по-моему, еще больше вобьет клин между США и Евросоюзом, которые и так на пороге торговой войны. Кстати, в конце июля после переговоров президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с Дональдом Трампом, казалось, что вот-вот будет перемирие. Но воз и ныне там…

- Думаю, Трапу важен этот театр – это реалити шоу. Представлялось, что новые пошлины и санкции были введены в первую очередь против России, Турции, Ирана, Китая и Северной Кореи. Это разделение мира, в котором я не вижу ничего хорошего. Но как тогда быть с Японией, Австралией и Западной Европой – Трамп просто забыл о них. Думаю, что Трампа вообще больше не пригласят в Европейский союз в ближайшее время. Вот сейчас он не едет в Ирландию, хотят такой визит планировалась на 12 ноября. Я думаю, это после его катастрофической поездки в Брюссель (на саммит НАТО в середине июля – Авт.) – в Европе его просто никто не хочет видеть.

- Американская пресса писала, что введение санкций против российского госдолга рассматривала еще Администрация Обамы. Но тогда эту меру отложили, мол, это бы сильно ударило по российской экономике. А сейчас, получается, уже можно санкционировать госдолг, экономика России выдержит?

- Поймите, когда санкции вводятся, есть большие опасения, что будет обратный эффект. Вот вам пример, как делать нельзя – это санкции против "Русала", которые повысили цены на алюминий. Министерство финансов США не хочет дестабилизировать мировые рынки. Но это именно то, что они сделали своими санкциями. Чтобы избежать такого эффекта, санкции вводятся постепенно, поэтому в последнее время мы и видим все больше санкций. Это одна причина. Другая – люди не видят результата работы санкций. Да, российская экономика страдает, но Россия…

- Научилась жить под санкциями.

- Это только так кажется. Военные действия обходятся России в 3-4% ВВП в год. Поэтому России не приходится рассчитывать на экономический рост. Они повышают пенсионный возраст и НДС на 2% – это большой удар по уровню жизни. Хотя Путин еще в 2005-м обещал, что пока он будет президентом, пенсионный возраст не повысят. Мы видим прямую взаимосвязь между ужесточением санкций и повышением пенсионного возраста. Социальное напряжение растет.

В то же время люди не видят эффекта от санкций, поэтому они требуют их ужесточения. Но Администрация этого не очень хочет, и это видит Конгресс, который на пороге принятия нового антироссийского санкционного закона, ведь Путин для этого дает все больше и больше поводов. Вообще Путин показывает, мол, он сильный человек и Штаты не могут так себя вести по отношению к нему и России. На что Америка отвечает новыми санкциями. Иначе как объяснить эту борьбу между Администрацией и Конгрессом? Это же не борьба между республиканцами и демократами в Конгрессе, правда? И все это будет продолжаться, пока в России что-то не изменится. Пусть Россия для начала уйдет с Донбасса – это единственно разумный шаг. Но этого не случится, по крайней мере, до выборов в Украине.

- Они не только не уходят с Донбасса, они сейчас еще и Азовское море захватывают.

- Поэтому будет больше санкций. Экономический рост России сейчас практически остановился на отметке 1% или максимум 2%. Поэтому, Путин пытается собрать больше денег с бедных российских пенсионеров, повышая пенсионный возраст. Плюс повысили НДС на 2%, чтобы дать своим клептократам и силовикам больше денег – это просто безумие. Сколько еще времени российский народ будет терпеть?

- А сколько еще будет терпеть? Масштабных митингов и акций протестов мы что-то не наблюдаем.

- Я приехал в Москву в 1984 году и проработал там 3 года. Тогда я думал, как долго такая система сможет устоять? Меня убеждали, что ничего не изменится. И что потом? Мы увидели, что все кардинально изменилось. Но, к примеру, все это очень зависит от цен на нефть и т.д.