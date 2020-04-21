"Политика России в Крыму – системное военное преступление", – интервью с постпредом президента Антоном Кориневичем

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Почему нельзя восстанавливать водоснабжения на территорию временно оккупированного Крыма, какова ситуация с пандемией коронавируса на полуострове и как оккупационная власть РФ преследует крымских татар
Все подробности в спецтеме Коронавирус
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