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  1. Последние новости Украины

"Политика России в Крыму – системное военное преступление", – интервью с постпредом президента Антоном Кориневичем

21 апреля, 12:11

Кристина Зеленюк

Почему нельзя восстанавливать водоснабжения на территорию временно оккупированного Крыма, какова ситуация с пандемией коронавируса на полуострове и как оккупационная власть РФ преследует крымских татар

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Россия Крым Севастополь карантин ФСБ коронавирус пандемия чонгар оккупация Крыма Каланчак

Источник: Сегодня

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