Интервью с экс-премьером Литвы: "Мы насторожены насчет философии президента Макрона"

"Нужно создать коалицию членов ЕС, которые бы заняли ведущую позицию по отношению к странам Восточного партнерства"

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Уже в среду, 20 ноября президент Европейского совета Дональд Туск может стать новым президентом Европейской народной партии (ЕНП). На этом посту он сменит француза Жозефа Доля, что для Украины в свете последних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, является несомненным плюсом.

В Киеве, в том числе и через нового президента ЕНП, рассчитывают продвигать обновление европейской политики Восточного партнерства (ВП). Сайт "Сегодня" уже писал, что на прошлой неделе в Брюсселе глава Парламентской Ассамблеи ЕВРОНЕСТ, бывший премьер Литвы Андриус Кубилиус презентовал своим коллегам по Европарламенту концепцию обновления ВП, которому в этом году исполнилось ровно десять лет. Идея в том, чтобы выделить Украину, Грузию и Молдову в отдельную ассоциированную (так как эти страны подписали Соглашения об ассоциации) группу под названием Trio Strategy 2030.

Андриус Кубилиус прямо говорит, что пока из-за России Евросоюз не может гарантировать Украине, Грузии и Молдове перспективу членства. Поэтому он предлагает создать для этих трех стран отдельный трек отношений с ЕС в рамках политики ВП, которое также включает Армению, Азербайджан и Грузию. В блиц-интервью сайту "Сегодня" Андриус Кубилиус рассказал, если идею о Trio Strategy 2030 одобрят, о ней могут объявить на следующем саммите Восточного партнерства в июне в Брюсселе.

- Как прошла презентация Trio Strategy 2030 в Брюсселе? Как оценили вашу концепцию?

- Сама концепция состоит из трех главных целей. Первая – это дифференциация, но реальная, а не только на словах, трех стран, которые уже имеют Соглашения об ассоциации.

- То есть, имеется в виду их отделение от Армении, Азербайджана и Беларуси?

- Мы оставляем обсуждение ВП, как общего региона, где Европа должна иметь свою стратегию. Но Украина, Молдова и Грузия, конечно же, выделяются своими темпами интеграции и реформами. Это абсолютно ясно. Поэтому сохранять одинаковую дискуссию со всеми шестью странами практически невозможно. Уже совсем другие цели. Так что, дифференциация должна быть и самое время это показать. К тому же, это будет хорошим политическим сигналом ЕС этим трем странам, что он видит их прогресс и идет со своим прогрессом навстречу.

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Что со стороны Евросоюза можно сделать? Мы предлагаем взять некоторые элементы из стратегии ЕС по отношению к Западным Балканам, не показывая перспективу членства, которую ЕС пока не может предоставить. Взять оттуда главные инструменты, которые оправдали себя, показывая, что Евросоюз имеет похожую стратегию и по отношению к странам ВП. Один из таких инструментов, который мы предлагаем, – создать внутри ЕС неформальную группу лидерства – коалицию членов ЕС, которые бы заняли ведущую позицию по отношению к ВП. То, что было сделано с помощью так называемого берлинского процесса по отношению к Западным Балканам, когда по инициативе Германии была создана неформальная коалиция друзей Западных Балкан из таких стран, как Германия, Франция, Италия, Греция, Хорватия, Австрия… Мы считаем, что по отношению к ВП также стоит создать такую коалицию из европейских стран, куда могли бы войти Польша, страны Балтии и Центральной Европы, Германия, некоторые скандинавские страны.

- Может выделить то, что вы предлагаете, в абсолютно новую инициативу, чтобы, проще говоря, не обиделись Армения, Азербайджан и Беларусь?

- Это уже вопрос символики. Знаете, другие страны могут обижаться. Но дифференциация, которую мы предлагаем, имеет и позитивный результат. Приведу пример Литвы. Когда в 1996-97 гг. нам начали говорить, что Эстония продвигается быстрее, чем Литва, у нас это создало просто чувство зависти. Тогда наше общество задавало вопрос правительству, почему Европа считает, что эстонцы движутся вперед более динамично. И мы тогда старались делать свою домашнюю работу быстрее и качественнее.

- Где вы презентовали эту новую концепцию?

- На неформальном форуме в Брюсселе на прошлой неделе. Там были депутаты Европарламента, их советники, эксперты.

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- И потом вы повезете эту новую концепцию на саммит ЕС в Загреб, который пройдет весной 2020 года?

- Да. И затем мы планируем сделать этот форум (который прошел на прошлой неделе в Брюсселе – Авт.) регулярным. То есть, мы будем пытаться использовать эту площадку форума для дискуссий о ВП. Особенно до саммита. Также планируются слушания в комитете по иностранным делам Европарламента по стратегии Восточного партнерства. Но по дате пока не ясно.

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- Все же знают, что сразу после юбилейной конференции Восточного партнерства в Брюсселе в мае, Еврокомиссия запустила сбор мнений по улучшению политики Восточного партнерства. Дедлайн истек 31 октября. А что дальше?

- Да. Затем будут слушания в Европарламенте, будет рапорт и резолюция, в которой будет как раз и идти речь о стратегии для Европы. Все это будет в следующем году. Со своей стороны, мы хотим объехать ключевые европейские столицы и улучшить диалог с новым главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по расширению и политике соседства.

- Но если на еврокомиссара по расширению утвердят кандидата от Венгрии Оливера Вархейи, учитывая непростые отношения Киева и Будапешта, надеяться на то, что Восточное партнерство получит второе дыхание…

- Есть самые разные мнения. Посмотрим. В любом случае, он должен будет еще доказать, что не воплощает в жизнь какие-то непонятные идеи венгерского правительства.

- Но в свете последних заявлений Макрона и Франция может зарубить на корню все наши идеи.

- Мы видим, что делает Франция. Мы насторожены насчет философии президента Макрона. Мы готовы дискутировать, даже в Европарламенте, где мы слышим достаточно много критических заявлений по отношению к тому, что было сделано президентом Франции в отношении Северной Македонии (на последнем саммите ЕС в Брюсселе Макрон заблокировал открытие переговорного трека по вступлению Албании и Северной Македонии в ЕС – Авт.), и по его философии. У нас другое мнение насчет того, что ЕС должен делать по отношению к России. Мы насторожены, но не боимся.

Напомним, новости "Сегодня" ранее рассказывали о сложных процессах, происходящих в самом Евросоюзе – так, недавно британские депутаты проголосовали за досрочные парламентские выборы в декабре; новый парламент нужен премьеру Борису Джонсону для поддержки его инициатив по Брекситу.

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